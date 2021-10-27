Liverpool vence o Preston North End e avança na Copa da Liga Inglesa

Nesta quarta-feira, o Liverpool conseguiu a sua classificação para a próxima fase da Copa da Liga Inglesa ao vencer o Preston North End pelo placar de 2 a 0. Com gols de Takumi Minamino e Divock Origi, os Reds classificaram-se na competição.JOGO CALMOA primeira etapa do confronto desta quarta-feira não encontrou muito destaque por parte das duas equipes. Mesmo com a posse de bola maior (79% contra 21% do Preston), o Liverpool não criou boas chances no campo de ataque.
ABRIU O PLACARO gol que abriu o placar da partida saiu apenas no segundo tempo, quando o ponta-esquerdo sul-coreano Takumi Minamino marcou para o Liverpool. Aos dezessete minutos do segundo tempo, Neco Williams concedeu assistência para o jogador fazer o gol.
AMPLIOUPerto do fim do confronto, após controlar as ações ofensivas e neutralizar o seu adversário, o Liverpool conseguiu colocar um ponto final da história ao fazer mais um gol. Aos 39 minutos, o atacante Divock Origi fez o 2 a 0 e fechou o jogo.
CLASSIFICADOSCom a vitória por 2 a 0, o Liverpool assegurou a sua classificação para a próxima fase da Carabao Cup, a Copa da Liga Inglesa. Agora, o time dos Reds enfrenta o Sunderland pelas quartas de final da competição nacional.
SEQUÊNCIAEm seu próximo jogo, o Liverpool atua contra o Brighton às 11h (de Brasília) deste sábado pela Premier League.