Liverpool vence o Porto e segue 100% na Liga dos Campeões

O Liverpool somou mais uma vitória na Liga dos Campeões. Já classificado para as oitavas de final, o time inglês bateu o Porto por 2 a 0, com gols de Thiago Alcântara e Salah, e se manteve na liderança do Grupo B.Os ingleses foram dominados no primeiro tempo. Os portugueses chegaram a ter o dobro de finalizações. Mas o Liverpool conseguiu mudar o quadro da partida na volta do intervalo.