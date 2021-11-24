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futebol

Liverpool vence o Porto e segue 100% na Liga dos Campeões

Com gols de Thiago Alcântara e Salah, ingleses, que já estavam classificados, somam cinco vitórias em cinco triunfos...

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 20:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2021 às 20:25
O Liverpool somou mais uma vitória na Liga dos Campeões. Já classificado para as oitavas de final, o time inglês bateu o Porto por 2 a 0, com gols de Thiago Alcântara e Salah, e se manteve na liderança do Grupo B.Os ingleses foram dominados no primeiro tempo. Os portugueses chegaram a ter o dobro de finalizações. Mas o Liverpool conseguiu mudar o quadro da partida na volta do intervalo.
Os comandados de Jürgen Klopp somam cinco triunfos em cinco partidas, e lideram a chave. Em seguida, aparecem o Porto, com cinco, o Milan, com quatro, e o Atlético de Madrid, na lanterna, também com quatro.
No dia 7 de dezembro, o Liverpool enfrenta o Milan, e o Porto mede forças com o Atlético de Madri em duelo direto por uma vaga nas oitavas de final.
Crédito: LiverpoolentrouemcampojáclassificadoemanteveainvencibilidadeFoto:ANTHONYDEVLIN/AFP

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