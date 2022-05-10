Liverpool vence o Aston Villa de virada fora de casa e segue firme na briga pelo título da Premier League

O título do Campeonato Inglês ainda está indefinido. Nesta terça-feira, o Liverpool foi até a cidade de Birmingham para visitar o Aston Villa e os Reds venceram o rival no Villa Park por 2 a 1, de virada. Douglas Luiz abriu o placar, mas Matip e Mané viraram para o clube vermelho, que segue na briga com o Manchester City pelo troféu.GOL BRASILEIROJogando em casa, o Aston Villa partiu para cima logo no início e o brasileiro Douglas Luiz abriu o marcador com apenas três minutos. O ex-Vasco recebeu cruzamento da esquerda, cabeceou para defesa de Alisson, mas aproveitou o rebote para balançar as redes.

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TUDO IGUALNão deu muito tempo do Aston Villa comemorar e o Liverpool já estava empatando. Aos seis minutos, depois de bola levantada na área, a zaga do time de Birmingham se atrapalhou e o zagueiro Matip ficou com o gol aberto para marcar.

VIRA, VIROUO Liverpool seguiu pressionando o Aston Villa e conseguiu a virada no segundo tempo no Villa Park. Luis Díaz fez belíssima jogada pelo lado esquerdo e cruzou para o meio, na medida para Mané mandar de cabeça para dentro da meta defendida por Dibu Martínez.

SITUAÇÃOCom a vitória, o Liverpool mostra que ainda segue firme na briga pelo título do Campeonato Inglês. A duas rodadas do fim do torneio, os Reds têm 86 pontos, mesma pontuação do líder Manchester City, que tem um jogo a menos. O Aston Villa tem 43 pontos.

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SEQUÊNCIA​Aston Villa e Liverpool voltam a campo no fim de semana, mas por competições diferentes. No sábado, o time de Jürgen Klopp encara o Chelsea na final da Copa da Inglaterra, enquanto os comandados de Steven Gerrard encaram o Crystal Palace, no domingo, pela Premier League.