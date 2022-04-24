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futebol

Liverpool vence clássico e segue na cola do Manchester City

Com gols de Robertson e Origi, Reds não encontraram dificuldades diante do Everton...
LanceNet

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Publicado em 

24 abr 2022 às 14:24

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 14:24

O Liverpool conseguiu derrotar o Everton por 2 a 0 no clássico da cidade pela Premier League. Após um primeiro tempo sem muitas emoções, os Reds abriram o placar com Robertson de cabeça e Origi completou o placar no fim do jogo. Com a vitória, o time de Jurgen Klopp segue na cola do Manchester City.SEM EMOÇÕESA primeira etapa do clássico de Liverpool foi marcada por poucas oportunidades. Aos 21 minutos, Mané recebeu passe da entrada da área, girou na marcação e bateu por cima do gol. Aos 33, Richarlison arrancou do campo de defesa, lançou Doucouré em profundidade, mas o meia bateu cruzado pela linha de fundo.
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SUFOCO DOS REDSNa segunda etapa, o Liverpool assumiu o controle da partida. Aos 17 minutos, Robertson recebeu cruzamento da direita e empurrou a bola de cabeça para o fundo das redes. No ataque seguinte, Luis Díaz recebeu lançamento pela esquerda, infiltrou na área e bateu com perigo para defesa de Pickford.
FECHOU O CAIXÃOApós o primeiro gol dos Reds, o Everton não conseguiu reagir na partida. Aos 26 minutos, Gray recebeu de fora da área e bateu próximo da trave, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos 39, Díaz recebeu cruzamento na área, encaixou um voleio e Origi aproveitou para marcar de cabeça o 2º gol da equipe de Klopp.
Crédito: LiverpoolderrotouEvertoneseguenacoladoManchesterCitypelaPremierLeague(PAULELLIS/AFP

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