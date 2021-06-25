Liverpool tenta 'dar chapéu' no Real Madrid pela contratação de Mbappé

Um dos principais nomes em atividade no futebol mundial, o atacante Kylian Mbappé tem somente mais um ano de contrato com o Paris Saint-Germain. E sem renovar seu vínculo, o atleta, que é alvo do Real Madrid, ganhou mais um pretendente. Segundo a imprensa inglesa, o Liverpool é o novo interessado.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaDe acordo com o jornal "Daily Star", os Reds querer "dar um chapéu" nos Merengues e levar a estrela francesa ao Anfield. Depois de uma temporada abaixo do esperado, a equipe de Jürgen Klopp busca retomar o protagonismo nacional e também no âmbito europeu.
A novela envolvendo o contrato de Mbappé já dura algum tempo. Enquanto o clube francês segue tentando renovar com o jogador, o camisa 7 do PSG parece inclinado a deixar Paris. Caso não estenda o acordo, o atleta poderá assinar de graça já a partir do primeiro dia de 2022.
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Em Madri, porém, há otimismo pela chegada do jogador ao conjunto de Florentino Pérez. De acordo com o jornal "Sport", o Real Madrid entende que a vontade de Mbappé é de atuar no clube merengue, por quem já demonstrou ter grande carinho.