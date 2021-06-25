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futebol

Liverpool tenta 'dar chapéu' no Real Madrid pela contratação de Mbappé

Clube da Inglaterra promete brigar com os espanhóis pela contratação do jogador de 22 anos, que tem mais um ano de vínculo com o PSG. Atleta pretende sair da equipe francesa...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 11:31

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 11:31
Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
Um dos principais nomes em atividade no futebol mundial, o atacante Kylian Mbappé tem somente mais um ano de contrato com o Paris Saint-Germain. E sem renovar seu vínculo, o atleta, que é alvo do Real Madrid, ganhou mais um pretendente. Segundo a imprensa inglesa, o Liverpool é o novo interessado.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaDe acordo com o jornal "Daily Star", os Reds querer "dar um chapéu" nos Merengues e levar a estrela francesa ao Anfield. Depois de uma temporada abaixo do esperado, a equipe de Jürgen Klopp busca retomar o protagonismo nacional e também no âmbito europeu.
A novela envolvendo o contrato de Mbappé já dura algum tempo. Enquanto o clube francês segue tentando renovar com o jogador, o camisa 7 do PSG parece inclinado a deixar Paris. Caso não estenda o acordo, o atleta poderá assinar de graça já a partir do primeiro dia de 2022.
+ A sensação da Eurocopa: conheça o elenco da seleção da Itália
Em Madri, porém, há otimismo pela chegada do jogador ao conjunto de Florentino Pérez. De acordo com o jornal "Sport", o Real Madrid entende que a vontade de Mbappé é de atuar no clube merengue, por quem já demonstrou ter grande carinho.

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