Liverpool tenta 'dar chapéu' no Real Madrid pela contratação de Mbappé

Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Um dos principais nomes em atividade no futebol mundial, o atacante Kylian Mbappé tem somente mais um ano de contrato com o Paris Saint-Germain. E sem renovar seu vínculo, o atleta, que é alvo do Real Madrid, ganhou mais um pretendente. Segundo a imprensa inglesa, o Liverpool é o novo interessado.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaDe acordo com o jornal "Daily Star", os Reds querer "dar um chapéu" nos Merengues e levar a estrela francesa ao Anfield. Depois de uma temporada abaixo do esperado, a equipe de Jürgen Klopp busca retomar o protagonismo nacional e também no âmbito europeu.

A novela envolvendo o contrato de Mbappé já dura algum tempo. Enquanto o clube francês segue tentando renovar com o jogador, o camisa 7 do PSG parece inclinado a deixar Paris. Caso não estenda o acordo, o atleta poderá assinar de graça já a partir do primeiro dia de 2022.

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