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Liverpool tem que pagar R$ 79 milhões por Jota neste verão

Atacante foi contratado do Wolverhampton por R$ 298 milhões, mas clube de Anfield só pagou R$ 33 milhões por conta da crise provocada pela pandemia da Covid-19...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 09:48

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 09:48
Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
O Liverpool deve pagar cerca de 12 milhões de libras (R$ 79 milhões) ao Wolverhampton pela contratação de Diogo Jota neste verão europeu, segundo o “The Telegraph”. A operação realizada no início da temporada custou 45 milhões de libras (R$ 298 milhões), mas por conta da crise econômica provocada pela pandemia, o pagamento será realizado ao longo do tempo.Até o momento, a equipe de Anfield pagou apenas cinco milhões de libras (R$ 33 milhões) pelo atacante. A injeção de dinheiro no caixa do Wolverhampton será um alívio para as contas do Wolverhampton por conta das incertezas que ainda giram em torno da presença dos torcedores nos estádios ainda nesta temporada.
> Veja a tabela da Premier League
O atacante português teve um início de temporada arrasador desde que chegou ao Liverpool, mas foi atrapalhado por uma lesão no joelho que o afastou dos gramados por mais do que dois meses. Em 20 partidas com a camisa dos Reds, Jota anotou nove gols e deu uma assistência.

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