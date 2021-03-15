Liverpool tem que pagar R$ 79 milhões por Jota neste verão

O Liverpool deve pagar cerca de 12 milhões de libras (R$ 79 milhões) ao Wolverhampton pela contratação de Diogo Jota neste verão europeu, segundo o “The Telegraph”. A operação realizada no início da temporada custou 45 milhões de libras (R$ 298 milhões), mas por conta da crise econômica provocada pela pandemia, o pagamento será realizado ao longo do tempo.Até o momento, a equipe de Anfield pagou apenas cinco milhões de libras (R$ 33 milhões) pelo atacante. A injeção de dinheiro no caixa do Wolverhampton será um alívio para as contas do Wolverhampton por conta das incertezas que ainda giram em torno da presença dos torcedores nos estádios ainda nesta temporada.