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futebol

Liverpool tem interesse na chegada de novo Bruno Fernandes

Pedro Gonçalves está brilhando com a camisa do Sporting em sua primeira temporada pelos Leões e é alvo de comparação com jogador do Manchester United e Cristiano Ronaldo...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 09:45

LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 09:45
Crédito: Pedro Gonçalves já atuou no Wolverhampton (Divulgação / Twitter
O Liverpool entrou em contato com as pessoas próximas ao meio-atacante Pedro Gonçalves, do Sporting, e o clube deve fazer uma proposta pelo português no mercado de transferências do verão, segundo o “Record”. O atleta foi contratado pelos Leões nesta temporada e possui contrato até 2025.O jovem de 22 anos é comparado com Bruno Fernandes, atleta que também saiu do Sporting para brilhar na Premier League com a camisa do Manchester United. O atleta tem uma cláusula de rescisão contratual de 53 milhões de libras (R$ 342 milhões) e o clube não deve abrir mão do dinheiro.
> Veja a tabela do Campeonato Português
Pedro Gonçalves chegou ao Sporting nesta temporada após boas atuações com a camisa do Famalicão. Na atual campanha em que seu time lidera o Campeonato Português, o jogador já anotou 14 gols e deu duas assistências em 15 partidas, sendo peça chave no esquema de Rúben Amorim.

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