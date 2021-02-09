Liverpool tem interesse na chegada de novo Bruno Fernandes

O Liverpool entrou em contato com as pessoas próximas ao meio-atacante Pedro Gonçalves, do Sporting, e o clube deve fazer uma proposta pelo português no mercado de transferências do verão, segundo o “Record”. O atleta foi contratado pelos Leões nesta temporada e possui contrato até 2025.O jovem de 22 anos é comparado com Bruno Fernandes, atleta que também saiu do Sporting para brilhar na Premier League com a camisa do Manchester United. O atleta tem uma cláusula de rescisão contratual de 53 milhões de libras (R$ 342 milhões) e o clube não deve abrir mão do dinheiro.