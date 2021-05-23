Liverpool se distancia da contratação do zagueiro Konaté, do RB Leipzig

O Liverpool se distanciou da contratação do zagueiro Konaté, do RB Leipzig. Segundo o "The Times", o clube alemão quer o pagamento total da cláusula de rescisão contratual do francês que são 34 milhões de libras (R$ 255 milhões). Os Reds buscam um acordo por um valor menor.A equipe inglesa vinha optando por uma estrutura de pagamentos sob parcela, como foi o acordo com o Wolverhampton por Diogo Jota. Apesar do rumores de que a chegada da promessa estava próxima, o formato da operação pode ser um entrave.