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futebol

Liverpool se distancia da contratação do zagueiro Konaté, do RB Leipzig

Chegada do jovem francês de 21 anos parecia próxima, mas clube alemão quer pagamento total da cláusula de rescisão contratual do defensor para liberá-lo...

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 10:23

LanceNet

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Publicado em 

23 mai 2021 às 10:23
Crédito: Reprodução/Twitter
O Liverpool se distanciou da contratação do zagueiro Konaté, do RB Leipzig. Segundo o "The Times", o clube alemão quer o pagamento total da cláusula de rescisão contratual do francês que são 34 milhões de libras (R$ 255 milhões). Os Reds buscam um acordo por um valor menor.A equipe inglesa vinha optando por uma estrutura de pagamentos sob parcela, como foi o acordo com o Wolverhampton por Diogo Jota. Apesar do rumores de que a chegada da promessa estava próxima, o formato da operação pode ser um entrave.
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Além da incerteza em relação a um reforço, o técnico Jurgen Klopp também precisa decidir se Ozan Kabak, emprestado pelo Schalke 04, irá permanecer em Anfield ou não. As incertezas preocupam tendo em vista os problemas defensivos que o clube enfrentou nesta temporada.
A equipe inglesa tem a opção de compra do zagueiro turco por 18 milhões de libras (R$ 134 milhões). Nesta temporada, o técnico alemão sofreu com as perdas de Van Dijk, Joe Gomez e Joel Matip por lesões e também perdeu o próprio Kabak e Ben Davies em partidas pontuais.

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