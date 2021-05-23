Liverpool se distancia da contratação do zagueiro Konaté, do RB Leipzig

O Liverpool se distanciou da contratação do zagueiro Konaté, do RB Leipzig. Segundo o "The Times", o clube alemão quer o pagamento total da cláusula de rescisão contratual do francês que são 34 milhões de libras (R$ 255 milhões). Os Reds buscam um acordo por um valor menor.A equipe inglesa vinha optando por uma estrutura de pagamentos sob parcela, como foi o acordo com o Wolverhampton por Diogo Jota. Apesar do rumores de que a chegada da promessa estava próxima, o formato da operação pode ser um entrave.
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Além da incerteza em relação a um reforço, o técnico Jurgen Klopp também precisa decidir se Ozan Kabak, emprestado pelo Schalke 04, irá permanecer em Anfield ou não. As incertezas preocupam tendo em vista os problemas defensivos que o clube enfrentou nesta temporada.
A equipe inglesa tem a opção de compra do zagueiro turco por 18 milhões de libras (R$ 134 milhões). Nesta temporada, o técnico alemão sofreu com as perdas de Van Dijk, Joe Gomez e Joel Matip por lesões e também perdeu o próprio Kabak e Ben Davies em partidas pontuais.