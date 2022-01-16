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futebol

Liverpool recusa pedido salarial de Salah por renovação de contrato

De acordo com a imprensa inglesa, os Reds se reuníram com o empresário do atacante, mas não entraram em nenhum acordo. Contrato do camisa 11 vai até 2023...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jan 2022 às 09:16

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 09:16

O Liverpool recusou o pedido salarial de Mohamed Salah pela renovação contratual, revela o "Mirror". O atacante quer receber 400 mil libras (R$ 3 milhões) por semana e deixou claro para o seu empresário que não considera o valor excessivo.Ramy Abbas, agente do camisa 11, argumenta durante as negociações que Cristiano Ronaldo, aos 36 anos, recebe 500 mil libras (R$ 3,7 milhões) por semana e que Kevin De Bruyne renovou seu vínculo com o Manchester City há alguns meses e ganha as mesmas 400 mil libras que o egípcio exige.
> Veja a tabela da Premier League
Nas últimas semanas, Salah concedeu uma entrevista e disse que a pauta sobre a sua renovação com o Liverpool estava nas mãos do clube. Em seguida, Jurgen Klopp fez questão de acalmar os ânimos, mas alertou que a presença do empresário nas negociações poderia ser um empecilho.
O atacante possui vínculo com os Reds até 2023 e caso não entre em acordo com o clube de Anfield, poderá se tornar um atleta livre para assinar um pré-contrato com uma nova equipe em janeiro do próximo ano. No entanto, a operação está apenas começando.
Crédito: MoSalahtemcontratocomoLiverpoolaté2023(Foto:JUSTINTALLIS/AFP

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