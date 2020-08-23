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futebol

Liverpool negocia com jovem goleiro do Fluminense, afirma jornalista

Nicolò Schira, especialista no mercado de transferências internacionais, comenta em sua rede social, que os Reds tem negociação avançada com o Marcelo Pitaluga, de 17 anos...

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 16:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2020 às 16:14
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
De acordo com o jornalista Nicolò Schira, especialista no mercado de transferências internacionais, o Liverpool tem negociações avançadas com o goleiro Marcelo Pitaluga, da base do Fluminense, de 17 anos. Além dos Reds, o atleta interessa a Juventus, e foi procurado pela direção da Velha Senhora em 2019. Os valores da possível transação ainda não foram revelados. O Fluminense possui 100% dos direitos econômicos do jovem arqueiro, que tem contrato até fevereiro de 2022. Atualmente, ele integra o grupo sub-23 do Tricolor, porém tem se recuperado de uma lesão na mão e não tem treinado com o grupo no CT Carlos Castilho.
Vale lembrar que em junho, Pitaluga sofreu uma fratura no quarto metacarpo da mão direita durante uma atividade no cetro de treinamento. Ele é uma das grandes revelações da base Tricolor, mas ainda não fez sua estreia nos profissionais, apesar de ter sido relacionado durante o período da lesão de Muriel em 2019.
Por fim, cabe salientar, que o goleiro integrou o elenco da Seleção Brasileira campeã Mundial sub-17, no ano passado. O Fluminense volta a campo na próxima terça contra o Figueirense, em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, no Maracanã, às 21h30. Pelo Brasileirão, o Tricolor joga contra o Vasco no sábado, dia 29, também no Maracanã, às 19h.

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