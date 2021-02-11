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Liverpool não pretende negociar Salah na próxima janela

Bayern de Munique demonstrou interesse no jogador, além do atacante já ter flertado com uma saída para a Espanha, mas clube de Anfield planeja segurar o atleta...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 09:15

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 09:15

Crédito: Shaun Botterill/POOL/AFP
Apesar do Bayern de Munique ter declarado interesse em Salah publicamente, o Liverpool não pretende negociá-lo, segundo o “The Sun”. O egípcio tem contrato com o clube de Anfield até 2023 e embora o atleta tenha deixado seu futuro em aberto, os Reds planejam recusar qualquer oferta neste momento.O camisa 11 flertou com uma possível transferência para o Real Madrid e os merengues também não escondem que gostam do futebol praticado pelo atacante. Caso não consigam contratar Mbappé, o atleta do Liverpool pode se tornar uma opção para o mercado de verão, mas quem quiser contratá-lo deve estar em uma posição financeiramente confortável.
> Veja a tabela da Premier League
O Liverpool também é especulado como o possível futuro de Raphinha, atacante brasileiro que vem se destacando no Leeds. A chegada de um novo atleta no elenco de Jurgen Klopp pode fazer com que os Reds tenham que se desfazer de uma de suas estrelas e Salah já mostrou descontentamento em algumas ocasiões nesta temporada.

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