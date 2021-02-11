Liverpool não pretende negociar Salah na próxima janela

Apesar do Bayern de Munique ter declarado interesse em Salah publicamente, o Liverpool não pretende negociá-lo, segundo o “The Sun”. O egípcio tem contrato com o clube de Anfield até 2023 e embora o atleta tenha deixado seu futuro em aberto, os Reds planejam recusar qualquer oferta neste momento.O camisa 11 flertou com uma possível transferência para o Real Madrid e os merengues também não escondem que gostam do futebol praticado pelo atacante. Caso não consigam contratar Mbappé, o atleta do Liverpool pode se tornar uma opção para o mercado de verão, mas quem quiser contratá-lo deve estar em uma posição financeiramente confortável.