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futebol

Liverpool não libera Salah para a disputa dos Jogos Olímpicos

Atacante tinha vontade em defender o Egito em Tóquio, mas clube inglês não quer iniciar temporada sem o principal atleta do elenco...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 08:40

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 08:40
Crédito: Salah não irá participar da Olimpíada no Japão (CARL RECINE / POOL / AFP
O Liverpool informou a Federação Egípcia que não irá liberar Salah para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Apesar da vontade do jogador em participar do torneio no Japão, os Reds não planejam iniciar a temporada sem seu principal atleta.- Começamos a falar com eles há muito tempo, pois Salah gostaria de participar da Olimpíada. Tentei muitas e muitas vezes com o Liverpool, assim como a Associação de Futebol do Egito, persuadí-los para que deixassem que o atleta fosse parte da equipe, mas se negaram completamente - afirmou Ahmed Megahed, em entrevista à "BBC Sport África".
> Veja a tabela da Eurocopa
O principal argumento do clube de Anfield é que caso o Egito chegue a decisão da competição, que acontece no dia sete de agosto, o jogador deve perder a pré-temporada e as primeiras rodadas da Premier League. O Campeonato Inglês tem previsão para começar no final de semana do dia 14 do mesmo mês.
Esta decisão pode ser mais um baque na relação entre Salah e Liverpool. O atacante já deu declarações e se mostrou aberto para uma saída da Inglaterra. O camisa 11 tem contrato até 2023 e pode optar por uma mudança na próxima temporada.

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