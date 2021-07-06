Liverpool não libera Salah para a disputa dos Jogos Olímpicos

Crédito: Salah não irá participar da Olimpíada no Japão (CARL RECINE / POOL / AFP

O Liverpool informou a Federação Egípcia que não irá liberar Salah para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Apesar da vontade do jogador em participar do torneio no Japão, os Reds não planejam iniciar a temporada sem seu principal atleta.- Começamos a falar com eles há muito tempo, pois Salah gostaria de participar da Olimpíada. Tentei muitas e muitas vezes com o Liverpool, assim como a Associação de Futebol do Egito, persuadí-los para que deixassem que o atleta fosse parte da equipe, mas se negaram completamente - afirmou Ahmed Megahed, em entrevista à "BBC Sport África".

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O principal argumento do clube de Anfield é que caso o Egito chegue a decisão da competição, que acontece no dia sete de agosto, o jogador deve perder a pré-temporada e as primeiras rodadas da Premier League. O Campeonato Inglês tem previsão para começar no final de semana do dia 14 do mesmo mês.