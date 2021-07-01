Liverpool mira a contratação de Saúl Ñíguez para substituir Wijnaldum

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Em busca de um nome para o meio-campo após a saída do holandês Georginio Wijnaldum, que fechou com o PSG, o Liverpool está interessado no espanhol Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid. De acordo com a imprensa britânica, o atleta de 26 anos é o alvo prioritário da direção dos Reds para a posição.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaSegundo o jornal "The Mirror", Saúl é um nome bastante observado na Inglaterra, mas nenhuma proposta foi feita ainda. O portal ainda avança que a multa rescisória do atleta é de 150 milhões de euros (cerca de R$ 890 milhões), mas este valor está fora de cogitação.

Outro ponto citado pelo jornal é que o Atlético de Madrid está disposto a se desfazer do jogador, especialmente com a iminente contratação de Rodrigo De Paul, da Udinese. O argentino já tem tudo acertado com os Colchoneros, mas o anúncio ainda não ocorreu.

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