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futebol

Liverpool mira a contratação de Saúl Ñíguez para substituir Wijnaldum

Meio-campista do Atlético de Madrid pode deixar o atual campeão espanhol com a iminente chegada de Rodrigo De Paul, mas outros nomes estão na lista dos Reds...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 13:51

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 13:51
Crédito: Reprodução / Instagram
Em busca de um nome para o meio-campo após a saída do holandês Georginio Wijnaldum, que fechou com o PSG, o Liverpool está interessado no espanhol Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid. De acordo com a imprensa britânica, o atleta de 26 anos é o alvo prioritário da direção dos Reds para a posição.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaSegundo o jornal "The Mirror", Saúl é um nome bastante observado na Inglaterra, mas nenhuma proposta foi feita ainda. O portal ainda avança que a multa rescisória do atleta é de 150 milhões de euros (cerca de R$ 890 milhões), mas este valor está fora de cogitação.
Outro ponto citado pelo jornal é que o Atlético de Madrid está disposto a se desfazer do jogador, especialmente com a iminente contratação de Rodrigo De Paul, da Udinese. O argentino já tem tudo acertado com os Colchoneros, mas o anúncio ainda não ocorreu.
+ Contratos terminados: veja os 25 jogadores mais valiosos do mundo que ficaram sem clube nesta quinta
O "The Mirror" também cita que o Liverpool tem outras opções para a posição, caso não feche com Saúl Ñíguez. Renato Sanches (Lille), Ryan Gravenberch (Ajax), John McGinn (Aston Villa), Yves Bissouma (Brighton) e Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) são as opções.

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