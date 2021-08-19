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futebol

Liverpool inicia conversas por renovação com Salah

Clube busca acertar renovação com atacante por quatro temporadas e tonar o camisa 11 no atleta mais bem pago da história de Anfield. Atleta tem vínculo até 2023...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 09:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 09:44
Crédito: JUSTIN TALLIS / AFP
O Liverpool iniciou conversas em busca da renovação de contrato de Mo Salah, segundo o "The Athetic". Os Reds tem a intenção de garantir a permanência do egípcio em Anfield até 2025 e deve tornar o camisa 11 no jogador mais bem pago da história do clube.O maior salário do atual plantel neste momento é o de Virgil van Dijk, que acertou sua renovação com o Liverpool nas últimas semanas. O defensor holandês recebe cerca de 220 mil libras (R$ 1,6 milhão) por semana.
> Veja a tabela da Premier League
Salah, que tem vínculo com os Reds até 2023, deve superar o salário do companheiro de elenco. Além disso, a renovação irá afastar rumores sobre uma possível saída do atacante, uma vez que na última janela de transferências cogitou-se a possibilidade do atleta ir para o futebol espanhol.
Após garantir as renovações de Van Dijk, Alisson e Alexander-Arnold, o clube de Anfield espera garantir a permanência da principal estrela do plantel dirigido por Jurgen Klopp. Além do camisa 11, Jordan Henderson também deve assinar um novo contrato.

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