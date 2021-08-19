Liverpool inicia conversas por renovação com Salah

O Liverpool iniciou conversas em busca da renovação de contrato de Mo Salah, segundo o "The Athetic". Os Reds tem a intenção de garantir a permanência do egípcio em Anfield até 2025 e deve tornar o camisa 11 no jogador mais bem pago da história do clube.O maior salário do atual plantel neste momento é o de Virgil van Dijk, que acertou sua renovação com o Liverpool nas últimas semanas. O defensor holandês recebe cerca de 220 mil libras (R$ 1,6 milhão) por semana.
> Veja a tabela da Premier League
Salah, que tem vínculo com os Reds até 2023, deve superar o salário do companheiro de elenco. Além disso, a renovação irá afastar rumores sobre uma possível saída do atacante, uma vez que na última janela de transferências cogitou-se a possibilidade do atleta ir para o futebol espanhol.
Após garantir as renovações de Van Dijk, Alisson e Alexander-Arnold, o clube de Anfield espera garantir a permanência da principal estrela do plantel dirigido por Jurgen Klopp. Além do camisa 11, Jordan Henderson também deve assinar um novo contrato.