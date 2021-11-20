Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Liverpool goleia o Arsenal e assume vice-liderança da Premier League

Com gols de Mané, Jota, Salah e Minamino, Liverpool aplicou goleada de 4 a 0 em confronto direto com o Arsenal...
LanceNet

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 16:22

O Liverpool aplicou uma goleada de 4 a 0 no Arsenal neste sábado em confronto direto da Premier League. Com gols de Mané, Jota, Salah e Minamino, a equipe dos Reds afastou os Gunners e assumiu a vice-liderança da competição.Veja a tabela do Inglês
ABRIU O PLACARO Liverpool dominou a partida durante toda a primeira etapa, e criou muito mais chances de ataque que o Arsenal. Ainda assim, o gol da equipe da casa saiu apenas aos 39 minutos, com assistência de Alexander-Arnold para Sadio Mané marcar.
AMPLIOUNa segunda etapa, o Liverpool não fez como no primeiro tempo, e marcou logo rapidamente. Aos sete minutos, a equipe dos Reds aproveitou para ampliar a sua vantagem sobre o Arsenal em um gol marcado pelo atacante português Diogo Jota.
SEMPRE ELECom uma boa vantagem no placar, o Liverpool escolheu não abdicar do ataque no restante do segundo tempo, e seguiu no campo ofensivo. Dessa forma, aos 28 minutos, a equipe da casa marcou o seu terceiro gol, agora com o artilheiro Mohamed Salah.
GOLEADASe nem todos consideram 3 a 0 goleada, o Liverpool tratou de efetuar um chocolate. Pouco depois do gol de Salah, a equipe dos Reds conseguiu ampliar o placar aos 32 minutos, com gol marcado por Minamino após assistência de Alexander-Arnold.
SEQUÊNCIAO Liverpool enfrenta o Porto às 17h (de Brasília) de quarta-feira pela Champions League. O Arsenal, por sua vez, enfrenta o Newcastle às 12h (de Brasília) de sábado pela Premier League.
Crédito: Liverpool goleou o Arsenal por 4 a 0 (Foto: PAUL ELLIS/AFP

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados