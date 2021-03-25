Liverpool estuda retorno de Luis Suárez na próxima temporada

Caso Salah deixe o Liverpool ao final desta temporada, o clube de Anfield pode buscar o retorno de Luis Suárez, segundo o portal “Fichajes”. As informações apontam que os ingleses já estão preparando uma oferta ao Atlético de Madrid e que o técnico Jurgen Klopp busca por um centroavante mais experiente.
O veterano de 34 anos não teria vaga cativa na equipe titular, mas seria uma peça para rotacionar dentro do elenco, que também conta com Firmino, Mané e Diogo Jota. O nome do uruguaio é visto como alguém que possa levar um estilo de jogo mais competitivo para dentro do plantel para as próximas temporadas.
Suárez tem contrato com o Atlético de Madrid até 2022 e é titular absoluto na equipe dirigida por Diego Simeone. No Liverpool, o atacante tem passagem marcante, pois fez 133 jogos com a camisa dos Reds, marcou 82 gols e distribuiu 47 assistências em um período de seca de títulos do clube.