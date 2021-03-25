Liverpool estuda retorno de Luis Suárez na próxima temporada

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

Caso Salah deixe o Liverpool ao final desta temporada, o clube de Anfield pode buscar o retorno de Luis Suárez, segundo o portal “Fichajes”. As informações apontam que os ingleses já estão preparando uma oferta ao Atlético de Madrid e que o técnico Jurgen Klopp busca por um centroavante mais experiente.

O veterano de 34 anos não teria vaga cativa na equipe titular, mas seria uma peça para rotacionar dentro do elenco, que também conta com Firmino, Mané e Diogo Jota. O nome do uruguaio é visto como alguém que possa levar um estilo de jogo mais competitivo para dentro do plantel para as próximas temporadas.