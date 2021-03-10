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futebol

Liverpool estuda fazer proposta pelo atacante Ângelo, diz site

Clube inglês perdeu Rodrygo para o Real Madrid e tenta evitar que a história se repita...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 14:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 14:44
Crédito: AFP
Joia da base do Santos, o atacante Ângelo está sendo monitorado pelo Liverpool, da Inglaterra, de acordo com o site Sport Witness. De acordo com a publicação, o clube inglês estuda fazer uma proposta para ficar com o jogador e evitar que ele acerte com outro grande clube do continente.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO site lembra que o Liverpool estava de olho em Rodrygo quando ainda atuava no Peixe, mas o Menino da Vila acabou indo para o Real Madrid, da Espanha. O empresário de Rodrygo chegou a dizer que o próprio Jurgen Klopp veio ao Brasil para ver Rodrygo em ação pessoalmente.
Para evitar que a história se repita, o Liverpool estaria disposto a fazer uma proposta milionária por Ângelo. A multa rescisória do atacante está estipulada em 100 milhões de euros (R$ 676 milhões), mas o site fala em proposta na casa dos 60 milhões de euros (R$ 405 milhões).Com apenas 16 anos, Ângelo iniciou como titular diante o Deportivo Lara, da Venezuela, no duelo válido pela segunda fase da pré-Libertadores. O atacante entrou para a história do Santos na partida contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro de 2020. Com 15 anos, 10 meses e quatro dias, ele tornou-se o segundo jogador mais jovem da história a atuar pelo profissional do Peixe, superando Pelé.
O garoto acumula convocações para Seleção Brasileira de base e assinou seu primeiro contrato profissional com o clube ainda em dezembro, com vínculo até 2023, com opção bilateral de extensão de mais dois anos.

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