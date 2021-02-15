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Liverpool entra na briga por Neuhaus, meia do Gladbach

Equipe de Jurgen Klopp compete com Manchester City, Bayern de Munique, Dortmund e Juventus. Reds enxergam alemão como substituto de Wijnaldum...
LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 11:20

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 11:20

Crédito: Neuhaus atrai interesse de gigantes europeus (INA FASSBENDER / AFP / POOL
O Liverpool se juntou a Manchester City, Bayern de Munique, Dortmund e Juventus na briga por Florian Neuhaus, meio-campista do Borussia Monchengladbach, segundo a revista “Kicker”. As informações apontam que os Reds estão na frente pela aquisição do atleta que tem contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão de 35 milhões de libras (R$ 260 milhões).A publicação afirma que o jogador de 23 anos se sente em casa jogando pelo clube atual e possui uma boa relação com Max Eberl, diretor esportivo do Gladbach. No entanto, a saída do atleta ao final desta temporada não está descartada visto o interesse de gigantes europeus em contar com os serviços do alemão.
> Veja a tabela da Bundesliga
O Liverpool pensa em Neuhaus como o possível substituto de Wijnaldum, uma vez que o holandês encerra seu contrato ao final desta temporada, rejeitou propostas de renovação e deve ir para o Barcelona. Nesta temporada, o alemão já marcou quatro gols e contribuiu com quatro assistências para os companheiros.

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