Liverpool entra na briga por Neuhaus, meia do Gladbach

O Liverpool se juntou a Manchester City, Bayern de Munique, Dortmund e Juventus na briga por Florian Neuhaus, meio-campista do Borussia Monchengladbach, segundo a revista “Kicker”. As informações apontam que os Reds estão na frente pela aquisição do atleta que tem contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão de 35 milhões de libras (R$ 260 milhões).A publicação afirma que o jogador de 23 anos se sente em casa jogando pelo clube atual e possui uma boa relação com Max Eberl, diretor esportivo do Gladbach. No entanto, a saída do atleta ao final desta temporada não está descartada visto o interesse de gigantes europeus em contar com os serviços do alemão.