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futebol

Liverpool e Arsenal devem pagar R$ 297 milhões por meia do Brighton

Equipes de Jurgen Klopp e Mikel Arteta buscam a contratação de Yves Bissouma para a próxima temporada, mas não terão tarefa fácil em meio a crise econômica...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 10:17

LanceNet

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Publicado em 

17 mai 2021 às 10:17
Crédito: Bissouma se destacou nesta temporada (GLYN KIRK/POOL/AFP
O Brighton estabeleceu que só aceita vender o meio-campista Yves Bissouma por cerca de 40 milhões de libras (R$ 297 milhões) em resposta aos interesses de Liverpool e Arsenal no atleta, segundo o "The Sun". O jogador de 24 anos tem contrato com o clube atual até 2023.O camisa oito vem se destacando na atual temporada e o técnico Jurgen Klopp enxerga o meia como o substituto ideal para Wijnaldum, que deve deixa Anfield após esta temporada. Já Arteta busca fortalecer seu plantel e repor o lugar de Ceballos, que volta ao Real Madrid após dois anos emprestado.
> Veja a tabela da Premier League
O Brighton também deve tentar estender o contrato de Bissouma, mas corre o risco de vender por um valor mais baixo na próxima temporada caso retenha o jogador por mais um ano. O volante é muito querido pelo técnico Graham Potter, mas sua permanência é complicada.

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