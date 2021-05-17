Liverpool e Arsenal devem pagar R$ 297 milhões por meia do Brighton

O Brighton estabeleceu que só aceita vender o meio-campista Yves Bissouma por cerca de 40 milhões de libras (R$ 297 milhões) em resposta aos interesses de Liverpool e Arsenal no atleta, segundo o "The Sun". O jogador de 24 anos tem contrato com o clube atual até 2023.O camisa oito vem se destacando na atual temporada e o técnico Jurgen Klopp enxerga o meia como o substituto ideal para Wijnaldum, que deve deixa Anfield após esta temporada. Já Arteta busca fortalecer seu plantel e repor o lugar de Ceballos, que volta ao Real Madrid após dois anos emprestado.