Liverpool deve pagar multa pela contratação de Konaté

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Após uma turbulência nas negociações entre Liverpool e RB Leipzig pelo zagueiro Konaté, os Reds estão dispostos a pagar a multa de 40 milhões de libras (R$ 300 milhões), segundo o jornalista Neil Jones. De acordo com Fabrizio Romano, o francês de 22 anos assina contrato até 2026.O defensor já realizou os exames médicos e foi aprovado pelo departamento do clube inglês. O jovem é a primeira grande contratação do time de Anfield na temporada após uma campanha marcada pelas lesões de Van Dijk, Joe Gomez e Joel Matip.

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Apesar dos termos entre Liverpool e Konaté estarem certos há algumas semanas, a operação quase naufragou nos últimos dias. O clube alemão não aceitava ceder o atleta caso a multa rescisória não fosse paga, enquanto os Reds buscavam negociar por um valor mais baixo.