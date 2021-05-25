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futebol

Liverpool deve pagar multa pela contratação de Konaté

Zagueiro do RB Leipzig é o principal alvo da equipe de Anfield para a próxima temporada após campanha marcada por lesões de defensores importantes...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 10:04

LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2021 às 10:04
Crédito: Reprodução/Twitter
Após uma turbulência nas negociações entre Liverpool e RB Leipzig pelo zagueiro Konaté, os Reds estão dispostos a pagar a multa de 40 milhões de libras (R$ 300 milhões), segundo o jornalista Neil Jones. De acordo com Fabrizio Romano, o francês de 22 anos assina contrato até 2026.O defensor já realizou os exames médicos e foi aprovado pelo departamento do clube inglês. O jovem é a primeira grande contratação do time de Anfield na temporada após uma campanha marcada pelas lesões de Van Dijk, Joe Gomez e Joel Matip.
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Apesar dos termos entre Liverpool e Konaté estarem certos há algumas semanas, a operação quase naufragou nos últimos dias. O clube alemão não aceitava ceder o atleta caso a multa rescisória não fosse paga, enquanto os Reds buscavam negociar por um valor mais baixo.
O francês é uma das maiores promessas do seu setor no futebol, mas enfrentou diversas lesões nos últimos anos que limitaram seu tempo nos gramados. Na última campanha, o zagueiro participou de apenas 21 partidas e marcou um gol.

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