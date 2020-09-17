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Liverpool demonstra interesse em atacante senegalês do Watford

De acordo com o 'Daily Mail', valor pedido superaria os R$ 244 milhões...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 19:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 19:44
Crédito: Ismaila Sarr fez dois gols contra o Liverpool na última temporada (Divulgação/Watford
O Liverpool tem o atacante Ismaila Sarr como alvo nessa janela de transferências. De acordo com o 'Daily Mail', os Reds consideram uma investida pelo senegalês de 22 anos, atualmente no Watford. O entrave, porém, seria a quantia pedida.O time de Jurgen Klopp teria consultado o Watford, que respondeu dizendo que Sarr não está a venda por menos de 36 milhões de libras (R$ 244,7 milhões, na cotação atual).
Sarr foi comprado na última temporada pelo Watford junto ao Rennes, da França, por 30 milhões de euros. Ele marcou seis gols e deu seis assistências pelo clube na última temporada, incluindo dois gols na surpreendente vitória por 3x0 contra o Liverpool, até então invicto na Premier League.
O jornal aponta, porém, que Sarr não chegaria para ser titular. O papel do senegalês seria de rotação, substituindo o trio Firmino, Mané e Salah quando necessário.

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