Liverpool demonstra interesse em atacante senegalês do Watford

Crédito: Ismaila Sarr fez dois gols contra o Liverpool na última temporada (Divulgação/Watford

O Liverpool tem o atacante Ismaila Sarr como alvo nessa janela de transferências. De acordo com o 'Daily Mail', os Reds consideram uma investida pelo senegalês de 22 anos, atualmente no Watford. O entrave, porém, seria a quantia pedida.O time de Jurgen Klopp teria consultado o Watford, que respondeu dizendo que Sarr não está a venda por menos de 36 milhões de libras (R$ 244,7 milhões, na cotação atual).

Sarr foi comprado na última temporada pelo Watford junto ao Rennes, da França, por 30 milhões de euros. Ele marcou seis gols e deu seis assistências pelo clube na última temporada, incluindo dois gols na surpreendente vitória por 3x0 contra o Liverpool, até então invicto na Premier League.