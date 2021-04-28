Liverpool cogita contratação de Jadon Sancho

O Liverpool cogita a contratação do atacante Jadon Sancho caso Salah deixe a equipe na próxima janela de transferências, segundo o "Bild". As boas atuações do jovme de 21 anos não passam despercebidas pelo técnico Jurgen Klopp, mas o atleta tem contrato até 2023.Na última janela de verão europeu, o Manchester United esteve próximo de contratar o camisa sete, mas o clube se recusou a pagar os 100 milhões de libras (R$ 751 milhões) pedidos pelo time alemão. No entanto, os Reds esperam que o Dortmund cobre um valor mais baixo por conta da crise econômica provocada pela pandemia e pela proximidade do fim do vínculo do jogador.