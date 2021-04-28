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futebol

Liverpool cogita contratação de Jadon Sancho

Inglês está no Borussia Dortmund, mas pode ser opção caso Salah deixe a equipe de Anfield na próxima janela de transferências...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 13:18

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 13:18
Crédito: Sancho também está na lista do Manchester United (Ina Fassbender / AFP
O Liverpool cogita a contratação do atacante Jadon Sancho caso Salah deixe a equipe na próxima janela de transferências, segundo o "Bild". As boas atuações do jovme de 21 anos não passam despercebidas pelo técnico Jurgen Klopp, mas o atleta tem contrato até 2023.Na última janela de verão europeu, o Manchester United esteve próximo de contratar o camisa sete, mas o clube se recusou a pagar os 100 milhões de libras (R$ 751 milhões) pedidos pelo time alemão. No entanto, os Reds esperam que o Dortmund cobre um valor mais baixo por conta da crise econômica provocada pela pandemia e pela proximidade do fim do vínculo do jogador.
Sancho tem feito uma temporada mais discreta do que a passada, mas anotou 12 gols e tem 16 assistências somando todas as competições disputadas. Apesar do interesse, o jogador só deve definir seu futuro após a final da Copa da Alemanha.

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