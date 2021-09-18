futebol

Liverpool bate o Crystal Palace e dorme na liderança da Premier League

Reds sofrem no início, mas conseguem vencer com gols de Mané, Salah e Keïta. Equipe de Jürgen Klopp dorme na liderança e seca seus rivais em jogos deste domingo...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 12:55

LanceNet

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Novo líder, ao menos por enquanto. Neste sábado, o Liverpool recebeu o Crystal Palace pela quinta rodada do Campeonato Inglês e o time de Jürgen Klopp venceu os londrinos por 3 a 0 para assumir a ponta da tabela momentaneamente. Os gols foram marcados por Mané, Salah e Keïta.SUSTOLogo no início, quem tomou a iniciativa, de maneira surpreendente, foi o Crystal Palace. Com três minutos, a equipe londrina já tinha colocado duas bolas na trave do goleiro brasileiro Alisson, com Zaha e Benteke, e quase abriu o placar em Anfield.
100 VEZES MANÉSe o Crystal Palace não aproveitou suas chances, o Liverpool fez diferente. No fim do primeiro tempo, Tsimikas bateu escanteio pela esquerda, Salah cabeceou, mas o goleiro Guaita fez boa defesa. No rebote, porém, Mané só teve o trabalho de mandar para o fundo das redes. Foi o centésimo gol do camisa 10 com a camisa dos Reds.
MAIS DOISNo segundo tempo, o Liverpool marcou duas vezes para fechar a conta no Anfield. Salah ampliou pegando mais uma sobra após escanteio pela esquerda e Keïta fechou a conta com um lindo chute da entrada da área praticamente nos acréscimos.
SEQUÊNCIA​O Liverpool volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Norwich pela Copa da Liga Inglesa, fora de casa. Pela Premier League, o próximo desafio dos Reds será contra o Brentford, no sábado (25). O Crystal Palace, por sua vez, encara o Brighton na segunda-feira da outra semana (27).

