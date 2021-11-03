Liverpool bate o Atlético de Madrid, segue com 100% de aproveitamento e se classifica às oitavas da Champions

Crédito: OLI SCARFF / AFP

Em busca do heptacampeonato. Nesta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League, o Liverpool recebeu o Atlético de Madrid e o time de Jürgen Klopp venceu os Colchoneros por 2 a 0. Com gols de Diogo Jota e Mané, os ingleses garantiram vaga nas oitavas de final do torneio da Uefa.

DE CABEÇAJogando em casa, o Liverpool mostrou o porquê de ser tão temido na temporada. Com apenas 13 minutos, após jogada pela direita, Alexander-Arnold cruzou do bico da área para Diogo Jota. Livre, o português apareceu na segunda trave para escorar para abrir o marcador.

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AMPLIOUOito minutos depois do primeiro, os Reds fizeram o segundo. Em jogada rápida pelo meio, de novo Alexander-Arnold deu assistência, mas desta vez para Sadio Mané. Nas costas da marcação, o camisa 10 apareceu sozinho para bater de primeira e ampliar o placar em Anfield.

EXPULSÃO POLÊMICASe a situação do Atlético de Madrid já era ruim, ela ficou ainda pior aos 36 minutos. O zagueiro Felipe foi expulso com vermelho direto após falta em Mané, mas o lance gerou muita polêmica. O brasileiro parou contra-ataque dos Reds com falta ainda antes do meio-campo sem ser o último homem da defesa.

GOLS ANULADOSOs primeiros minutos da etapa final foram marcados por gols anulados. Aos quatro, Matip achou lindo passe para Diogo Jota, que marcou, mas o VAR pegou posição irregular do português. Oito minutos depois, Suárez chutou de fora da área e contou com desvio na marcação para fazer para os espanhóis. O árbitro de vídeo, porém, pegou posição irregular na origem do lance.

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