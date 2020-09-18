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futebol

Liverpool anuncia oficialmente a contratação de Thiago Alcântara

Brasileiro naturalizado espanhol deixa o Bayern e assina pelos Reds por quatro anos...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 12:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 12:37
Crédito: Thiago vai usar a camisa 6 nos Reds (Divulgação
Acabou a espera: Thiago Alcântara é oficialmente jogador do Liverpool. O meia brasileiro naturalizado espanhol fez sua despedida do Bayern e foi anunciado pelos Reds nesta sexta (18).De acordo com a 'BBC', o Liverpool pagou 20 milhões de libras (R$ 137 milhões) para ter o jogador, mas o valor ainda pode chegar a 25 milhões (R$ 171 mi) com os bônus contratuais. O acordo entre o meia e o clube inglês é de quatro temporadas.
Thiago vai vestir a camisa 6 no clube. Ele é a segunda contratação do Liverpool na janela de transferências - antes, o lateral grego Kostas Tsimikas foi anunciado. O meia mostrou muita felicidade pela transferência e disse que mantinha a expectativa pelo negócio há muito tempo. - Acho que é uma sensação incrível. Estava esperando por isso há muito tempo, estou muito feliz de estar aqui. Os anos vão passando e você tenta sempre ganhar tudo o que for possível - e quando você ganha, quer ganhar mais. Eu acho que esse clube descreve o que eu sou. Quero atingir todos os objetivos, vencer todos os troféus possíveis.
Quem também mostrou satisfação com a transferência foi o técnico Jurgen Klopp. Ele descreveu Thiago como um grande jogador e uma 'pessoa maravilhosa'.
- Estou muito feliz por trazer essa pessoa maravilhosa e adicioná-lo ao elenco, o que apenas pelo futebol já é bom, mas por todas as outras razões também. Absolutamente feliz por ele estar aqui.
Thiago era titular no Bayern de Munique que foi campeão da Liga dos Campeões. Na última temporada, fez 40 jogos nas competições que disputou, com três gols e duas assistências.

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