Liverpool anuncia oficialmente a contratação de Thiago Alcântara

Crédito: Thiago vai usar a camisa 6 nos Reds (Divulgação

Acabou a espera: Thiago Alcântara é oficialmente jogador do Liverpool. O meia brasileiro naturalizado espanhol fez sua despedida do Bayern e foi anunciado pelos Reds nesta sexta (18).De acordo com a 'BBC', o Liverpool pagou 20 milhões de libras (R$ 137 milhões) para ter o jogador, mas o valor ainda pode chegar a 25 milhões (R$ 171 mi) com os bônus contratuais. O acordo entre o meia e o clube inglês é de quatro temporadas.

Thiago vai vestir a camisa 6 no clube. Ele é a segunda contratação do Liverpool na janela de transferências - antes, o lateral grego Kostas Tsimikas foi anunciado. O meia mostrou muita felicidade pela transferência e disse que mantinha a expectativa pelo negócio há muito tempo. - Acho que é uma sensação incrível. Estava esperando por isso há muito tempo, estou muito feliz de estar aqui. Os anos vão passando e você tenta sempre ganhar tudo o que for possível - e quando você ganha, quer ganhar mais. Eu acho que esse clube descreve o que eu sou. Quero atingir todos os objetivos, vencer todos os troféus possíveis.

Quem também mostrou satisfação com a transferência foi o técnico Jurgen Klopp. Ele descreveu Thiago como um grande jogador e uma 'pessoa maravilhosa'.

- Estou muito feliz por trazer essa pessoa maravilhosa e adicioná-lo ao elenco, o que apenas pelo futebol já é bom, mas por todas as outras razões também. Absolutamente feliz por ele estar aqui.