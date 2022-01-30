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Liverpool anuncia contratação do atacante Luis Díaz

Atacante está na América do Sul por conta dos compromissos com a seleção colombiana. Luis Díaz conquistou destaque internacional com a camisa do Porto...

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 09:36

LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2022 às 09:36
O Liverpool anunciou a contrataçao do atacante Luis Díaz, ex-atleta do Porto, neste domingo. O jogador de 25 anos assinou contrato com os Reds até 2027 após passar pelos exames médicos e acertar os últimos detalhes dos termos pessoais.Neste momento, Luis Díaz está na América do Sul por conta dos compromissos com a Colômbia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O atleta tem confronto marcado contra a Argentina na próxima terça-feira e depois viaja para a Inglaterra.
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O atacante colombiano se destacou com a camisa do Porto nas duas últimas temporadas e meia. Em 125 partidas com os Dragões, o atleta anotou 41 gols e distribuiu 19 assistências. Em Anfield, o jogador irá vestir o número 23.
Díaz chega como uma aposta para o futuro do Liverpool comandado por Jurgen Klopp. No atual elenco, o trio de ataque histórico formado por Mo Salah, Roberto Firmino e Sadio Mané possuem contratos até 2023 e não sabem se irão renovar seus vínculos com os Reds.
Crédito: LuisDíazfoianunciadocomoreforçodoLiverpool(Foto:MiguelRiopa/AFP

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