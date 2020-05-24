Live solidária agita tarde dos palmeirenses neste domingo

O intuito da live será a arrecadação de doações para ajudar afetados pela pandemia do coronvírus, em uma ação social que já arrecadou e distribuiu mais de 70 toneladas de alimentos até o momento. O ex-goleiro Marcos, Gabriel Jesus, atacante do Manchester City, e o lateral Marcos Rocha mandaram recados para a torcida. E MAIS:De polêmicas a ‘sumiço’: os números de Lucas Lima no PalmeirasLuxa define meta inicial do Palmeiras e relembra preleção de 2008Veron destaca atividades remotas para o Palmeiras continuar em altaAlém dos jogadores, a programação também trará o humorista Thiago Ventura e Nickollas, juntamente com sua mãe, Silvia Grecco. Também participarão a rainha de bateria Viviane Araújo e o carnavalesco Jorge Freitas, os presidentes Paulo Serdan e André Guerra. Márcio Alexandre, do grupo Fundo de Quintal, também estará presente.

A transmissão acontecerá a partir das 14h deste domingo, no canal do YouTube e nas páginas do Facebook da Escola de Samba e da torcida. Durante toda a live, as doações poderão acontecer por meio do QR Code exibido na tela – o internauta será direcionado para a loja da Mancha e lá poderá comprar uma cesta básica que será doada posteriormente. Cada cesta custa R$ 41,00. Ver essa foto no Instagram Bom dia família, Hoje é o dia da nossa grande Live Solidária. Começa às 14h e a transmissão será pelo nosso YouTube. Vamos matar a saudade dos nossos sambas, hinos, da nossa bateria e da rainha Viviane Araújo, que participará por vídeo. Convidamos também os intérpretes Carlos Junior (Império de Casa Verde), Igor Sorriso (Mocidade Alegre), Douglinhas e Darlan Alves (Águia de Ouro), Gui Cruz (MUM), Chitão Martins (Colorado do Bras) e diretamente do Rio de Janeiro, Evandro Malandro (Grande Rio) para cantarem grandes sambas das co-irmãs. Pra falar um pouco do nosso Palmeiras, teremos a participação dos atletas Dudu, Felipe Melo, Fernando Prass, do técnico Vanderlei Luxemburgo e do ex atacante Edmundo. O ex goleiro Marcos, Gabriel Jesus e o lateral Marcos Rocha mandaram um recado especial para todos nós. Algumas subsedes da nossa torcida também participarão relatando suas ações sociais em tempos de pandemia. O humorista Thiago Ventura é presença confirmada, assim como o Nickollas juntamente com a sua mãe Silvia Grecco. Márcio Alexandre, participará representando o grupo Fundo de Quintal. Sem esquecer que o objetivo maior da LIVE é a Ação Social para doações de cestas básicas. Durante toda a LIVE você poderão doar através do QR Code exibido na tela, apontando o celular pro QR Code, você será direcionado para a loja da Mancha e lá poderá comprar a cesta básica que será doada posteriormente. Você pode doar quantas cestas quiser é cada cesta custa R$ 41,00. Será um grande domingo. Contamos com a audiência de todos vocês. Divulguem aos amigos e familiares, vamos trazer um pouco de alegria nesses tempos tão difíceis. O link do nosso canal no YouTube é: https://www.youtube.com/user/Mancha95Oficial Inscreva-se em nosso canal e clique no sino ? para receber as notificações de novidades no nosso canal no YouTube. Uma publicação compartilhada por Escola de Samba MANCHA VERDE (@manchacarnaval) em 24 de Mai, 2020 às 4:55 PDT E MAIS: