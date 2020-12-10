Live inovadora no país envolvendo futebol e bitcoin reuniu Romário e Roberto Dinamite

Crédito: Vasco fez uma parceria inovadora com a corretora Mercado Bitcoin (Paulo Fernandes/ VASCO

A live realizada na noite da última terça-feira, 8, entre dois dos principais ídolos da historia do Vasco, Roberto Dinamite e Romário, contou com a ajuda do ex-vice-presidente de marketing do clube, Bruno Maia. Atualmente CEO da 14, agência de conteúdo estratégico, Maia coordenou a ação e fez a aproximação para que eles participassem juntos do evento, promovido pela corretora Mercado Bitcoin.

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Um dos temas principais debatidos na live teve a ver com a parceria do Clube com a corretora através do Vasco Token, um ativo digital baseado nos direitos que o clube tem sobre os atletas formados na categoria de base do Clube através do Mecanismo de Solidariedade. Quando houver transações ao longo da carreira deles, os ganhos serão compartilhados com os detentores do token.

Autor do livro 'Inovação é o Novo Marketing', lançado em meados deste ano, Bruno Maia tem colaborado em diversas ações de inovação no mercado de investidores do esporte e se inspirou nas principais do segmento de varejo - como Americanas e Magazine Luiza - para capitalizar em vendas o fundo de investimentos da criptomoeda.

- A ação, inovadora entre clubes de futebol, juntou os maiores influenciadores digitais e ídolos vascaínos para explicar o produto de criptomoeda para a torcida, deixando leve uma comunicação que poderia ser pesada - conta Maia.