Lisca se despede do Vasco: 'Temos que ter hombridade de saber que o trabalho não funcionou'

Crédito: Lisca chegou empolgado, mas não conseguiu fazer o Vasco engrenar na Série B (Rafael Ribeiro / Vasco

O treinador Lisca deixou o comando técnico do Vasco na tarde desta quarta-feira. De acordo com o clube, o profissional solicitou seu desligamento ao Departamento de Futebol. No anúncio, o comandante gravou um vídeo em que agradeceu pela oportunidade e revelou que os resultados não vieram e por isso teve a "hombridade" de tomar essa decisão. Boa tarde, torcedor vascaíno e a todos que estão vendo este vídeo; Aqui quem está falando é o Lisca. Estou passando para me despedir de vocês, do clube. Agradecer a todos. Todos funcionários, jogadores, colaboradores, e em espacial ao Alexandre Pássaro, gerente nosso e ao presidente Jorge Salgado. Foram duas pessoas que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente e vi como eles são pessoas diferentes nesse meio do futebol. A gente tentou de todas as maneiras buscas os objetivos do clube no curto prazo que a gente tinha para trabalhar e infelizmente os resultados não vieram. O nosso objetivo aqui era resultado em curtíssimo prazo. - frisou o treinador, e emendou:

- Como isso não aconteceu, hoje estou me desligando do clube e desejo um grande final de campeonato, que o Vasco busque seu objetivo que é o acesso. Que consiga fazer jogos melhores que fez comigo. É uma tristeza muito grande. Uma oportunidade que eu percorri trinta anos para conseguir espaço em um clube grande como o Vasco. Mas chega o momento que temos que ter hombridade de saber que o trabalho não funcionou nesse momento. Por isso tomei essa decisão e estou passando para agradecer a torcida vascaína e todos os colaboradores, dentro de tudo que eu falei. Muito obrigado a todos, espero voltar um dia ao clube em outra situação - completou.

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Desde que assumiu o Cruz-Maltino, Lisca esteve 12 jogos à frente do time de São Januário, com quatro vitórias, um empate e sete derrotas. Aproveitamento de pouco mais de 36%. Nas últimas semanas, ele pediu alguns reforços para fortalecer a equipe e encontrar o caminho para se aproximar do G4.