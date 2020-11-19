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Lisca fala sobre amizade com Andrey Lopes e projeta confronto com Palmeiras: ‘Grande honra’

Treinador do América-MG elogiou muito o trabalho do auxiliar técnico alviverde e também mencionou o português Abel Ferreira
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LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 14:17

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 14:17

Crédito: Mourão Panda/América-MG
O Palmeiras empatou com o Ceará na última quarta-feira (18) e, com o resultado, avançou às semifinais da Copa do Brasil. Agora, enfrentará o América-MG, comandado por Lisca, que, em entrevista ao programa Jogo Aberto nesta quinta-feira (19), comentou sobre a sua relação com o auxiliar técnico do Verdão, Andrey Lopes:
– O modelo de jogo do Palmeiras realmente mudou. Eles jogam com três no meio, o Zé Rafael, o Raphael Veiga, que cresceu muito nessa nova função que o Cebola colocou ele, como um meia pelo lado direito, e um volante que era o Felipe Melo. Pra nós, é uma honra muito grande. Se a gente está disputando uma semifinal com o Palmeiras, é porque estamos ombro a ombro com os maiores times do país. Isso não tem preço.
O Palmeiras, em busca do tetracampeonato, enfrentará o América-MG nos dias 23 e 30 de dezembro para decidir uma vaga na decisão da Copa do Brasil 2020.

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