Lisca fala sobre amizade com Andrey Lopes e projeta confronto com Palmeiras: ‘Grande honra’

O Palmeiras empatou com o Ceará na última quarta-feira (18) e, com o resultado, avançou às semifinais da Copa do Brasil. Agora, enfrentará o América-MG, comandado por Lisca, que, em entrevista ao programa Jogo Aberto nesta quinta-feira (19), comentou sobre a sua relação com o auxiliar técnico do Verdão, Andrey Lopes:

– O modelo de jogo do Palmeiras realmente mudou. Eles jogam com três no meio, o Zé Rafael, o Raphael Veiga, que cresceu muito nessa nova função que o Cebola colocou ele, como um meia pelo lado direito, e um volante que era o Felipe Melo. Pra nós, é uma honra muito grande. Se a gente está disputando uma semifinal com o Palmeiras, é porque estamos ombro a ombro com os maiores times do país. Isso não tem preço.