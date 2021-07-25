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Lisca estreia com vitória no Vasco, cita 'L de Lorenzi' e Teresa Cristina e avisa: 'Temos muita coisa para fazer'

Técnico chama atenção após o triunfo sobre o Guarani pela satisfação com o jogo da equipe e pela irreverência. Até 'Ana Júlia Vascaína' ele colocou para tocar...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2021 às 00:32

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 00:32

Crédito: Reprodução/Vasco TV
Teve de tudo um pouco após a estreia de Lisca pelo Vasco. Na noite deste sábado, o treinador mostrou satisfação com a vitória sobre o Guarani, mas também fez presente o famoso lado irreverente. Antes, afirmou que há muito mais por fazer.- Não começamos muito bem, ainda sem muita confiança, mas depois do primeiro e do segundo gol, permitimos pouco ao Guarani. Tomamos gol de bola parada, mas não pude trabalhá-la. Mudamos um pouco. Primeiro passo importante, mas temos muita coisa para fazer. Pessoalmente, muito legal - admitiu o comandante.
A resposta acima foi a primeira do treinador após o duelo. Em seguida, ele colocou em seu celular um vídeo da cantora Teresa Cristina cantando a música "Ana Julia Vascaína", citando a emoção daquela canção. Pouco depois, ele fez alusão à tradicional comemoração de gols de Germán Cano: o centroavante faz a letra L em alusão ao filho Lorenzo.
- Pode ser L de Lorenzo e de Lorenzi também, meu sobrenome. Temos algo em comum - brincou o treinador.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O Vasco se reapresenta neste domingo. O próximo compromisso é contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, na quarta-feira. No sábado que vem, o adversário é o Botafogo pela Série B do Campeonato Brasileiro.

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