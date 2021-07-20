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futebol

Lisca é o novo técnico do Vasco

Substituto de Marcelo Cabo, técnico de 48 anos assina com o Cruz-Maltino até dezembro de 2021...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 11:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 11:48
Crédito: Divulgação / América-MG
O Vasco não perdeu tempo. Menos de 24 horas após anunciar a demissão de Marcelo Cabo, o clube anunciou a contratação de Lisca, na manhã desta terça-feira. O contrato do novo comandante vai até dezembro deste ano.
> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O nome preferido no Vasco para substituir Marcelo Cabo era justamente o de Lisca. O treinador de 48 anos foi alvo da diretoria cruz-maltina no início do ano, mas o compromisso com o América-MG - o seu último clube - ainda estava vigente. Ele também tinha uma proposta do Botafogo em mãos e aguardava a definição de uma sondagem do exterior, mas optou pela Colina.
Confira a nota do clube.
"O Vasco da Gama definiu, nesta terça-feira (20/07), seu novo técnico para a sequência da temporada de 2021. Mais conhecido como Lisca, Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, de 48 anos, chega ao Gigante da Colina ao lado do auxiliar técnico Márcio Hahn para liderar o projeto de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. O contrato assinado é válido até o final deste ano.
Lisca iniciou sua trajetória como treinador nas categorias de base do Internacional, em 1990, e passou por São Paulo, Grêmio e Fluminense antes de iniciar sua carreira no profissional, em 2007, pelo Brasil de Pelotas. O gaúcho de Porto Alegre ganhou notoriedade após trabalhos de sucesso em clubes do Nordeste, especialmente no Ceará. No Sul do país, o novo técnico cruzmaltino se destacou em 2013 ao conseguir o acesso à Série C com o Juventude.
Dois anos depois, em 2015, Lisca assumiu o Ceará na zona de rebaixamento da Série B e liderou uma grande reação, salvando o clube de uma queda à terceira divisão nacional que era dada como certa. Já em 2018, em sua segunda passagem, Lisca também fez o time reverter uma sequência ruim e deixar a zona de rebaixamento na Série A, mantendo o clube na primeira divisão ao fim da competição. Seu último trabalho foi no América Mineiro, entre as temporadas de 2020 e 2021. Em 16 meses à frente do Coelho, Lisca alcançou resultados expressivos. Com ele, o time mineiro fez sua melhor campanha de sua história na Copa do Brasil (foi semifinalista na edição 2020), conquistou o acesso à Série A de 2021 e se sagrou vice-campeão do Campeonato Mineiro neste ano."
FICHA TÉCNICA
Nome completo: Luiz Carlos Cirne Lima de LorenziData de nascimento: 11/08/1972 (48 anos)Local de nascimento: Porto Alegre (RS)
Clubes: Brasil-RS (2007), Porto Alegre-RS (2009 a 2010), Luverdense-MT (2010 e 2011), Caxias-RS (2010 a 2011), Novo Hamburgo-RS (2012), Juventude-RS (2012 a 2013), Náutico-PE (2014 e 2015), Sampaio Corrêa-MA (2014), Joinville-SC (2016), Internacional-RS (2016), Paraná-PR (2017), Guarani-SP (2017), Criciúma-SC (2018), Ceará-CE (2015 a 2016, 2018 a 2019), América-MG (2020 a 2021) e Vasco (2021)

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