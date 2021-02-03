Lírio Smaniotto é eleito presidente de honra da Chapecoense

Crédito: Divulgação/Chapecoense

De volta à elite do futebol nacional, a Chapecoense, que atravessa diversas mudanças internas em sua diretoria, anunciou que Lírio Smaniotto é o novo presente de honra do Verdão do Oeste até o fim de 2021.

+ São Paulo atrás de novo técnico, futuro de Cuca no Santos e Agüero rumo a gigante europeu… Veja o Dia do Mercado

Feliz pelo convite, o dirigente relembrou a sua trajetória dentro do clube, que foi presidente em 1989.

‘A minha história com a Chapecoense é antiga. Eu comecei em 1987 como diretor de futebol e em 1989 fui presidente. De lá pra cá, dentro das minhas possibilidades, eu sempre contribuí com a Chapecoense. Seja como sócio, como conselheiro, como colaborador, como incentivador. Eu levarei esse título com muita alegria e com muita honra até os últimos dias da minha vida’ afirmou ao site oficial do clube.

Segundo Smaniotto, o seu grande objetivo é manter cada vez mais vivo o DNA da Chapecoense ao redor do planeta.

+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DA SÉRIE B