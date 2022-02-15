Lionel Messi tem chance de desencantar contra o Real Madrid após quase quatro anos sem marcar

Lionel Messi irá reencontrar o Real Madrid pela 46ª vez em sua carreira. No entanto, o craque argentino que por muitos anos vestiu a camisa do Barcelona, irá encarar o clube merengue com o uniforme do Paris Saint-Germain. E na França, o atacante espera quebrar um longo jejum sem gols diante do maior campeão da Champions League.JEJUM DE GOLS​O Real Madrid é o clube com quem Messi mais atuou contra em sua carreira, tendo aparecido em campo em 45 ocasiões. No entanto, o argentino não consegue derrota a equipe espanhola há quatro confrontos, sendo três vitórias merengues e apenas um empate.

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No entanto, o dado mais alarmante é relacionado ao jejum de gols do craque argentino diante dos Blancos. O camisa 30 não balança as redes do Real Madrid desde maio de 2018, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol da temporada 2017/2018, em um duelo que terminou empatado por 2 a 2.

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UM DOS RIVAIS FAVORITOSApesar do longo período sem gols contra o Real Madrid, o clube merengue é uma das vítimas favoritas do ex-camisa 10 do Barça. Em 45 partidas, o craque anotou 26 gols, o que faz com que os merengues sejam o 5º clube que mais sofreu para Lionel Messi. O argentino balançou mais as redes apenas de Sevilla, Atlético de Madrid, Valencia e Athletic Bilbao.

O histórico de resultados também favorece o atual comandado de Mauricio Pochettino. Somando todos os confrontos, o eleito Bola de Ouro venceu 19 partidas, empatou 11 jogos e perdeu 15 encontros contra o Real Madrid. Com isso, o torcedor do PSG pode se encher de confiança.

E se tem algum lugar em que Messi esteja gostando de jogar com a camisa do Paris Saint-Germain esse lugar se chama Champions League. Em cinco jogos, o craque tem cinco gols marcados e o duelo diante dos espanhóis, nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), pode ser um reencontro especial para o astro.