Lincoln se aproxima de saída do Flamengo rumo ao futebol japonês

Crédito: Cesar/Ofotografico/Lancepress!

Lincoln está próximo de arrumar as malas e dar adeus ao Flamengo. O clube, que tem duas ofertas pelo jovem em mãos, fez uma contraproposta ao Vissel Kobe, do Japão, e aguarda uma resposta até o início da próxima semana. O atacante se mostra propenso a aceitar a ida ao clube japonês, que já enviou um emissário ao Rio de Janeiro para agilizar na negociação.Segundo informações iniciais do repórter Renan Moura, da "Rádio Globo", há um acerto encaminhado com o Vissel Kobe para o seguinte modelo de empréstimo: até o final de 2021 com a obrigação de compra caso Lincoln cumpra determinadas metas neste período. O Vissel Kobe, clube que tem Iniesta como principal astro, acena com um valor de 4 milhões de dólares (R$ 21,3 milhões) pela compra dos direitos do atleta.

Outro clube interessado no atleta é o FC Cincinnati, dos Estados Unidos. De acordo com informação anteriores do "ge", a equipe da Major League Soccer aceitou a contraproposta do Fla para a contratação do atacante. A oferta é nos mesmos moldes da feita pelo clube japonês, mas com o prazo de empréstimo até o fim de julho deste ano.

FORA DOS PLANOS DO FLAMENGO

Formado nas divisões de base do Rubro-Negro, Lincoln tem contrato válido até dezembro de 2023. Na equipe profissional do Flamengo desde 2017, o centroavante já disputou 64 partidas e marcou oito gols pelo Rubro-Negro.

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