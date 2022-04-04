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Liminar concedida pela Justiça está impedindo votação no Cruzeiro sobre a venda da SAF para Ronaldo

A liminar travou o processo no Conselho Deliberativo, parando a reunião que estava marcada para esta segunda-feira, 4 de abril...

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 18:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2022 às 18:31
A Votação que definirá se a SAF do Cruzeiro será vendida ou não para Ronaldo, que estava prevista para ocorrer às 18h30 desta segunda-feira, 4 de abril, está suspensa pela Justiça, que concedeu uma liminar que impede o encontro na sede do clube no Barro Preto.
A reunião no Conselho Deliberativo do Cruzeiro foi barrada com a chegada de um Oficial de Justiça, que chegou com a ordem judicial travando o encontro dos conselheiros. Segundo o Cruzeiro, o departamento jurídico do clube já está trabalhando para reverter o caso, e entrará com um agravo judicial para derrubar a liminar que impede a realização da votação no Conselho.
A ação foi movida por conselheiros do clube no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eles são contrários ao atual modelo do contrato com a empresa de Ronaldo e querem ajustes para confirmar a venda da SAF do clube.
Crédito: AreuniãoquepodeconfirmarounãoavendaadaSAFcelesteparaRonaldoFenômeno-(Reprodução/Cruzeiro

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