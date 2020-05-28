Lima recorda sua primeira partida oficial pelo Brasileirão há três anos

Crédito: Divulgação/Ceará SC

O meia Lima completou quatro anos como jogador profissional nesta temporada. O jogador de 23 anos fez sua estreia nos gramados pelo Mallorca, time da segunda divisão da Espanha, após ter sido emprestado. Lima iniciou a carreira no Tanabi e seguiu para categoria de base do Grêmio em 2013 onde permaneceu até 2015, quando se transferiu para a Espanha.

Há quatro anos ele fazia sua primeira partida e depois retornava ao Grêmio, onde pela primeira vez, entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro em 2017. Integrado ao time de Roger Machado estreou na equipe profissional em 2 de março de no empate com o Ceará (seu atual clube) em 1 a 1 pela Primeira Liga e após, voltou a ter oportunidade pelo Brasileirão.

Em 28 de maio de 2017, Lima entrou em campo diante do Sport nasegunda etapa da partida e fez suas duas atuações pelo Brasileiro da Série A até se transferir para o Ceará, e estrear pela Série B, em julho.

- É muito estranho chegar essa época do ano e não estarmos disputando a maior competição nacional, todos estamos com saudades. Vou fazer 24 anos e é legal lembrar que minha primeira partida pela competição já tem três anos, fico feliz em olhar para trás e ver toda bagagem que eu peguei nas últimas temporadas até chegar aqui. Hoje, me sinto feliz em vestir a camisa do Ceará e quero voltar a jogar logo – disse.

Pelo Ceará, essa foi a primeira passagem do jogador, disputando 22 jogos na segunda divisão nacional e balançando as redes cinco vezes em campanha onde o Alvinegro de Porangabussu acabou garantindo o acesso.