Lima, jogador que fez história no Santos, vai ganhar biografia

Fernando Ribeiro e Vinícius Cabral, pesquisadores e jornalistas, vão lançar no próximo dia 14 de janeiro, no Memorial das Conquistas, dentro da Vila Belmiro, em Santos (SP), um livro dedicado ao ex-jogador Lima. Um dos maiores jogadores da história do clube, o livro terá o título “Lima: Um Curinga entre Reis”.Lateral, zagueiro, meio-campista e atacante, Lima só não jogou no Santos na posição de goleiro. O fato fez ele ganhar o apelido de Curinga tamanha sua versatilidade nos 18 anos de carreira como jogador.“Foram muitos anos dedicados ao futebol, especialmente ao Santos. Vivi muitos momentos marcantes como títulos, uma participação em Copa do Mundo, inúmeras amizades e muito mais. Ver tudo isso transformado em livro é motivo de muito orgulho”, afirmou Lima, que completará 80 anos no próximo dia 18.Foram dez anos com a camisa alvinegra mais famosa do mundo e a conquista de todos os títulos possíveis: Paulista, Brasileiro, Libertadores, Mundial, Recopa Mundial, além de dezenas de outras taças ao redor do planeta.

Lima fez parte da era de ouro da história do Santos e atuou ao lado de outros imortais como Pelé, Pepe, Coutinho, Zito, Gylmar, entre tantos outros, que formaram o maior time de todos os tempos. Mas a carreira do Curinga não se resumiu ao Peixe. O livro conta toda sua trajetória, que começou no Juventus e também passou por Fluminense, Portuguesa Santista, além de experiências no futebol do México e dos Estados Unidos. Lima também conseguiu destaque na Seleção Brasileira e foi um dos únicos que se salvou na Copa do Mundo de 1966.

A obra publicada pela Editora Corner também aborda a vida pessoal de Lima com relatos dos filhos Denys e Marcel, além de Vera, sua companheira há décadas. Lima também se destacou no futebol fora das quatro linhas e fez parte da formação de grandes craques santistas como Neymar, por exemplo.

"Ele voltou ao Santos nos anos 2000. Na época, Marcelo Teixeira convidou o Zito que montou uma equipe e o Lima estava nela. Desde 2000 o clube vem revelando muitos craques, talvez seja o período em que mais revelou no cenário internacional. Robinho, Neymar, Ganso, Rodrygo... todos esses jogadores que surgiram na base passaram pelas mãos do Lima. Até por isso o nome do livro é curinga entre reis, jogou com o Pelé, foi companheiro de quarto com ele, e também está entre os reis no fim de sua carreira, quando era técnico na base. É uma homenagem em vida. Ele merece. Nossa expectativa é que os leitores gostem", conta Fernando Ribeiro.

O livro tem depoimentos de grandes craques que jogaram com Lima como Pelé, Pepe, Clodoaldo, Abel, Manoel Maria, Mengálvio, Coutinho, Edu, entre outros, jogadores revelados pelo Curinga, como Neymar, além de jornalistas, pesquisadores, historiadores e familiares.

"O lançamento é uma realização de um sonho, tanto minha quanto do Fernando, quanto da família do Lima. Personagem icônico, merecia ter sua vida retratada de maneira justa. A geração que ele jogou como Pelé, Coutinho, Edu... São nomes bem mais falados, mas não mais importantes. Ele tem uma importância enorme. São quase 700 jogos. Ele é o único jogador daquela época que jogou todas as partidas da Libertadores e Mundial de 1962 e 63. Foi o maior curinga da história do futebol. Para nós é uma honra contar essa história", comemora Vinícius Cabral.

Ficha técnica

- Editora: Corner

- Título do livro: Lima: Um Curinga entre Reis

- Autores: Fernando Ribeiro e Vinícius Cabral

- ISBN-13: 978-65-996728-1-1 .

- Formato: 16x23 cm

- Páginas: 392

- Idioma: Português

- Gênero do livro: Esportes/Futebol/Biografia

- Preço sugerido: R$ 44,90