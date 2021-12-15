Lille, atual campeão francês, não descarta repatriar Hazard

Olivier Letang, presidente do Lille, atual campeão francês, não descartou o retorno de Eden Hazard, em entrevista ao programa "L'Équipe du Soir". No entanto, o mandatário entende que a contratação seria complicada, uma vez que o belga tem contrato com o Real Madrid até 2024.- Não é impossível vê-lo aqui. Eu vou até a Espanha se for necessário. Pode parecer algo impossível. Hazard é um jogador incrível e com muita qualidade. Agora é jogador do Real Madrid e está sob contrato.

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O clube da Ligue 1 está próximo de acertar a venda de Ikoné, um dos principais atletas do elenco, para a Fiorentina na janela de transferências de janeiro. Com isso, a equipe deve buscar um outro extremo no mercado para repor a perda do jogador de 23 anos.

Antes de conquistar grande sucesso mundial com a camisa do Chelsea, Hazard foi lançado ao futebol profissional pelo Lille e disputou quatro temporadas com a camisa do clube francês. No entanto, a operação não é algo simples e o time de Jocelyn Gourvennec só deve ter condições de adquirir o belga por empréstimo.