Ligger deixa o Bragantino e se torna reforço oficializado pelo Bahia

Crédito: Defensor de 33 anos já passou no Nordeste por Icasa e Fortaleza (Divulgação/Bahia

O zagueiro Ligger mudou de equipe, mas continuará disputando a Série A do Campeonato Brasileiro na temporada 2021 depois de se desligar do Bragantino e ser anunciado nessa sexta-feira (25) como reforço para a equipe do Bahia.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Essa será a terceira vez que o atleta acertado com o Esquadrão até o final de 2022 atuará no futebol nordestino, tendo defendido anteriormente o Icasa (ainda no início da carreira) e, mais recentemente, o Fortaleza. No clube cearense, aliás, conquistou o título de maior expressão em sua trajetória profissional quando levantou a taça de 2019 sendo comandado pelo técnico Rogério Ceni, hoje no Flamengo.

Curiosamente, Ligger deixou o Bragantino diante da falta de oportunidades com Mauricio Barbieri muito em função do grande número de alternativas que o elenco paulista tem na posição. Todavia, a situação não é muito distinta no tricolor já que, em sua função, o plantel já contava com Germán Conti, Juninho, Luiz Otávio, Gustavo Henrique e Lucas Fonseca.