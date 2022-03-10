  • Liga Europa: Na Espanha, Barcelona só empata com o Galatasaray; Veja demais resultados
Liga Europa: Na Espanha, Barcelona só empata com o Galatasaray; Veja demais resultados

Culés empatam sem gols com time turco em partida válida pelas oitavas de final. No mesmo país, Sevilla derrota o West Ham pelo placar mínimo...

Publicado em 10 de Março de 2022 às 19:42

LanceNet

Em partida válida pela ida das oitavas de final da Liga Europa, o Barcelona, que jogou em casa, ficou no 0 a 0 com o Galatasaray, nesta quinta-feira. O segundo duelo, na Turquia, será na próxima quinta, às 14h45 (horário de Brasília). Como não há gol fora de casa, qualquer nova igualdade leva para a prorrogação e depois pênaltis. Se alguém vencer no tempo normal, claro, fica com a vaga.
Maior campeão, Sevilla vence​Também na Espanha, mas em jogo que foi um pouco mais cedo, o Sevilla derrotou o West Ham, da Inglaterra, por 1 a 0. O gol foi anotado por Munir Haddadi, aos 15 da etapa complementar. O Time da Andaluzia é o maior vencedor da competição, com seis taças, sendo a última conquistada em 2019/2020.
Resultados da ida das oitavas de final da Liga Europa
Quarta-feira, 9/3
Porto POR) 0 x 1 Lyon (FRA)Betis (ESP) 1 x 2 Frankfurt (ALE)
Quinta-feira, 10/3
Rangers (ESC) 3 x 0 Estrela Vermelha (SER)Atalanta (ITA) 3 x 2 Bayer Leverkusen (ALE)Barcelona (ESP) 0 x 0 Galatasaray (TUR)Sevilla (ESP) 1 x 0 West Ham (ING)Braga (POR) 2 x 0 Monaco (FRA)
*O Spartak Moscou, da Rússia, foi desclassificado por conta da guerra do país com a Ucrânia. O RB Leipzig, da Alemanha, passou automaticamente.
