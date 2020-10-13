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futebol

Liga espanhola define horário do primeiro 'El Clásico' da temporada

Barcelona recebe o Real Madrid no dia 24 de outubro, pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol. Será o primeiro jogo entre as equipes desde a paralisação por conta da Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 12:55

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 12:55

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
A Liga Espanhola de Futebol (La Liga) definiu nesta terça-feira a data e o horário do primeiro duelo entre Barcelona e Real Madrid da temporada. O grande clássico espanhol será realizado no dia 24 de outubro, um sábado, às 16h (horário local, 11h de Brasília), no Camp Nou. O jogo é válido pela 7ª rodada.
+ VEJA A TABELA DA LA LIGAEste será o primeiro jogo entre as equipes desde a paralisação do futebol por conta da pandemia da Covid-19. Na última partida, no dia 1º de março, os merengues venceram os catalães por 2 a 0, com brilho de Vini Jr., que abriu o placar. No segundo turno, o "Clásico" acontece somente na 30ª rodada do Campeonato Espanhol, já na reta decisiva da competição. Ainda sem data definida, o jogo está marcado para o fim de semana de 10 e 11 de abril de 2021, para Madri. Com o Santiago Bernabéu em obras, o jogo pode ser realizado no Alfredo Di Stéfano.

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