Líderes e invictas, equipes sub-15 e sub-17 do Corinthians conhecem rivais da próxima fase do Paulistão

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

O Corinthians conheceu nesta terça-feira quais serão os seus adversários na próxima fase das categorias sub-15 e sub-17 do Campeonato Paulista. Com estes dois times de sua base invictos e terminando o estágio anterior da competição na liderança de suas respectivas chaves, o Alvinegro agora terá pela frente um novo estágio de grupos, composto por quatro clubes em cada um.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A equipe sub-15 do Timão integrará o Grupo 11 do Estadual da categoria, que também contará com Novorizontino, Ponte Preta e Ska Brasil. Já o time sub-17 corintiano, com 100% de aproveitamento até aqui, fará parte de outro Grupo 11, no qual medirá forças com Comercial Tietê, Ponte e Desportivo Brasil.

E nas duas categorias a estreia do Corinthians na próxima fase do Paulistão será contra a Ponte Preta, com um confronto começando às 9h e um duelo iniciando às 11h deste sábado, ambos na casa do adversário de Campinas.Neste estágio seguinte da competição, os 16 times classificados são divididos em quatro grupos, e todos se enfrentam dentro dos mesmos em jogos de ida e volta. E os dois primeiros colocados de cada chave irão às quartas de final.

Para avançar à segunda fase do Paulistão Sub-15 como líderes invictos, os garotos do Timão conquistaram sete vitórias e três empates em dez jogos, somando 24 pontos, sendo que marcaram 33 gols e sofreram apenas nove.