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Líderes e invictas, equipes sub-15 e sub-17 do Corinthians conhecem rivais da próxima fase do Paulistão

Com excelentes campanhas nestas duas categorias do torneio estadual, clube soube quais adversários os seus times de base pegarão nos grupos do estágio seguinte da competição...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 18:16

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 18:16
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
O Corinthians conheceu nesta terça-feira quais serão os seus adversários na próxima fase das categorias sub-15 e sub-17 do Campeonato Paulista. Com estes dois times de sua base invictos e terminando o estágio anterior da competição na liderança de suas respectivas chaves, o Alvinegro agora terá pela frente um novo estágio de grupos, composto por quatro clubes em cada um.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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A equipe sub-15 do Timão integrará o Grupo 11 do Estadual da categoria, que também contará com Novorizontino, Ponte Preta e Ska Brasil. Já o time sub-17 corintiano, com 100% de aproveitamento até aqui, fará parte de outro Grupo 11, no qual medirá forças com Comercial Tietê, Ponte e Desportivo Brasil.
E nas duas categorias a estreia do Corinthians na próxima fase do Paulistão será contra a Ponte Preta, com um confronto começando às 9h e um duelo iniciando às 11h deste sábado, ambos na casa do adversário de Campinas.Neste estágio seguinte da competição, os 16 times classificados são divididos em quatro grupos, e todos se enfrentam dentro dos mesmos em jogos de ida e volta. E os dois primeiros colocados de cada chave irão às quartas de final.
Para avançar à segunda fase do Paulistão Sub-15 como líderes invictos, os garotos do Timão conquistaram sete vitórias e três empates em dez jogos, somando 24 pontos, sendo que marcaram 33 gols e sofreram apenas nove.
Já a equipe sub-17 do Alvinegro foi ainda mais arrasadora, com nada menos do que dez triunfos em dez confrontos realizados até aqui. Com 30 pontos, o time balançou as redes dos adversários por 34 vezes e levou um único gol.

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