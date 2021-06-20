Liderança de Leandro Castan e discurso motivacional: os bastidores da vitória do Vasco sobre o CRB

Crédito: Castan fez um discurso motivacional antes da vitória do Vasco sobre o CRB, em São Januário (Reprodução/Vasco TV

A vitória era essencial para a continuidade do trabalho do técnico Marcelo Cabo. Para isso, o técnico fez muitas mudanças na equipe e contou com o retorno do capitão Leandro Castan. Nos bastidores da vitória sobre o CRB, disponibilizado pela VascoTV, o zagueiro teceu palavras motivacionais ao grupo e apareceu como uma liderança.

> Confira e simule a tabela da série B do Campeonato Brasileiro - Concentração. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Não tem que falar toda hora, ninguém aqui é mais moleque. Sabem o que tem que fazer. Tem que ter um nível de concentração muito alto, alto nível. Todo mundo junto, se errar, continua. Não pode desistir, se errar, continua, não quero ninguém balançando a cabeça. Continua. Um time - esbravejou o zagueiro.

> Trio se destaca em goleado do Vasco sobre o CRB

Ao completar a fala de Castan, Marcelo Cabo destacou três aspectos importante para o grupo conquistar a vitória: concentração, intensidade e organização. Ele também focou na união do grupo e incentivou o elenco a buscar o resultado até o fim.

- Três coisas que temos que ter em mente quando subirmos aquelas escadas: nível de concentração alto, intensidade alta e organização. Temos que fazer valer a pena. Nesse momento, não temos que pensar em resultado ou em consequência. Temos que ter foco na vitória e ela vai acontecer hoje. Na vida não existe atalhos, mas sim trajetória. E a nossa trajetória hoje é isso aqui: união. Quando subir as escadas, faça o seu melhor. Não peque pela omissão, mas sim pelo excesso. Vocês tem a minha confiança - disse o treinador.

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Após o triunfo com gols de Germán Cano, Léo Jabá e Marquinhos Gabriel, Cabo elogiou o grupo e o diretor de futebol, Alexandre Pássaro, pelo apoio no momento mais complicado (depois da derrota para o Avaí). ele disse que se reuniu com o profissional em busca do melhor para o Vasco.

- Iremos construir essa história aqui dentro juntos. E o que aconteceu hoje tem que ser uma coisa regular dentro do nosso trabalho. Iremos emplacar uma sequência de vitórias. Essa é a primeira em casa de muitas que nós teremos. Nesses três dias eu tive a certeza que trabalho com homens de caráter. Obrigado pela dedicação e obrigado a esse aqui (apontou para o diretor Alexandre Pássaro) - disse Cabo, e em seguida acrescentou.

> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama

- Quarta-feira saímos daqui a talvez foi um dos dias mais difíceis da minha carreira. Tive uma reunião com esse cara aqui (Pássaro) meia-noite, buscando soluções para acontecer o que aconteceu aqui hoje. Futebol é isso, temos que estar preparados. Para aquilo que aconteceu quarta, e não achar que a gente não valer p... nenhuma. Ou depois de uma vitória como a de hoje, a gente achar que somos f... Temos que continuar - frisou.

No fim, o volante Romulo completou a fala do comandante e disse que a busca é pelo equilíbrio e manter os pés no chão e a união do grupo sempre em prol da vitória.