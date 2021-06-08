Líder no Coritiba, Willian Farias foca em decisão com o Flamengo na Copa do Brasil

O volante Willian Farias, do Coritiba, titular e um dos destaques da equipe alviverde, pediu intensidade máxima do alviverde no duelo desta quinta-feira pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Flamengo. Segundo o jogador, o desejo de todos é fazer uma grande partida durante os noventa minutos.
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- Vamos enfrentar uma equipe forte, que é uma das melhores do país e, sem dúvida, uma das favoritas ao título da competição. Temos que ter intensidade e equilíbrio para sairmos com um grande resultados. - falou.
VEJA TABELA E SIMULE AS RODADAS DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃOSegundo Farias, o segundo semestre do Coxa tem tudo para ser positivo.
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- O grupo tem trabalhado muito para crescer e evoluir. Vamos lutar para que as próximas semanas sejam de uma boa sequência para todos. - concluiu.