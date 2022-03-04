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Líder isolado, Fluminense pode confirmar título da Taça Guanabara contra o Resende; veja cenários

Tricolor tem a chance de confirmar primeiro título da temporada neste sábado; Clube acumula nove vitórias no Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 06:00

Publicado em 04 de Março de 2022 às 06:00

Depois da vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, o Fluminense pode confirmar o primeiro título da temporada neste sábado. Líder isolado da Taça Guanabara com 24 pontos, o Tricolor precisa vencer o Resende no Estádio Raulino de Oliveira para tornar impossível com que os rivais alcancem a pontuação na próxima rodada. Nesta quinta, a Ferj informou que a taça será levada para Volta Redonda. Caso não garanta os três pontos, passa a depender de outros clubes para ser campeão. Veja os cenários a seguir. Se o Flu vencer o Resende e conquistar a 11ª vitória seguida, a equipe chega a 27 pontos. Como o Flamengo empatou com o Gigante do Vale na última rodada, o rival estacionou nos 20 pontos, na segunda colocação. Assim, chegaria no máximo aos 26 pontos e não passa o Tricolor.
Caso empate contra o Resende, a decisão fica para a última rodada da Taça Guanabara. Se vencer no 11ª jogo do Carioca, contra o Boavista, o Fluminense chega a 28 pontos e também não poderá ser alcançado. Se empatar os dois próximos jogos, acumula 26 pontos. Desta forma, pode empatar com o Flamengo caso o rival vença as duas partidas. Neste caso, a decisão fica para os critérios de desempate do Carioca, que são: 1º) Maior número de vitórias;2º) Maior saldo de gols;3º) Maior número de gols pró;4º) Confronto direto, somente entre dois clubes;5º) Menor número de cartões amarelos e vermelhos;6º) Sorteio público na sede da Federação, em dia e horário a serem determinados.Se o cenário for de empate no sábado e derrota na última rodada, a situação pode complicar para o Tricolor. Com 25 pontos, o Flamengo pode ultrapassar o Flu se vencer duas vezes. Não apenas o arquirrival pode complicar a vida do clube, mas também o Vasco, com 19 pontos. Caso o Cruz-Maltino vença as rodadas restantes, pode vir a empatar na classificação e no saldo de golsAinda que seja um jogo importante para o Fluminense, o principal foco do elenco é a Libertadores, em que o time já encara o adversário da terceira fase na próxima semana. Mesmo assim, a possibilidade de rodízio não preocupa, uma vez que o grupo alternativo também convenceram no Carioca. Além disso, a conquista da Taça Guanabara representa a vantagem do empate na semifinal, e o primeiro título depois de um longo jejum.
Crédito: FluminensepodeconquistarTaçaGuanabaranestesábado,contraoResende(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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