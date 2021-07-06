Líder em participação em gols, Lázaro se destaca e apresenta credenciais no sub-20 do Flamengo

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Em busca de espaço no profissional, o atacante Lázaro tem sido cada vez mais decisivo com a equipe Sub-20 do Flamengo. Com duas assistências e um gol marcado, o jovem de 19 anos participou de três dos quatro gols da vitória rubro-negra diante do Atlético-GO, por 4 a 1, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro da categoria.

+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoDesde que se recuperou de uma lesão na região do púbis, Lázaro entrou em campo em sete jogos e balançou as redes seis vezes, além de distribuir três assistências. Dos 25 gols marcados pela equipe, o atacante teve participação efetiva em 36%, sendo líder do quesito neste início de campeonato.

Outros números da promessa surpreendem dentro de campo. De acordo o site InStat, uma das maiores plataformas de dados e análise de jogadores do mundo, Lázaro possui um aproveitamento de 82% de passes precisos, 73% de passes chaves e 61% de dribles bem-sucedidos.

+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro

Últimos jogos de Lázaro no Flamengo:

- 29/05 - Flamengo 3 x 0 Nova Iguaçu - Carioca Sub-20 (1 gol)- 05/06 - Bangu 0 x 2 Flamengo - Carioca Sub-20 (1 gol)- 13/06 - Flamengo 9 x 1 Macaé - Carioca Sub-20 (2 gols)- 19/06 - Boavista 0 x 4 Flamengo - Carioca Sub-20 (1 gol)- 24/06 - Flamengo 1 x 0 América-MG - Brasileiro Sub-20 (1 assistência)- 01/07 - Atlético-MG 1 x 2 Flamengo – Brasileiro Sub-20 (sem participação nos gols)- 04/07 - Atlético-GO 1 x 4 Flamengo – Brasileiro Sub-20 (1 gol e 2 assistências)