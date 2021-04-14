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Líder em desarmes, Marcos Rocha pode conquistar bicampeonato da Recopa Sul-Americana

Lateral titular de Abel Ferreira também é vice-líder em assistências da história do Allianz...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 09:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Nesta quarta-feira (14), o lateral direito Marcos Rocha pode levantar o seu segundo título da Recopa Sul-Americana após sete anos da primeira conquista, quando ainda jogava pelo Atlético-MG. Contra o Defensa y Justicia-ARG, o jogador pode, novamente, vencer um time argentino pra ficar com a taça. Na primeira ocasião, o Galo bateu o Lanús-ARG para conquistar o torneio.– Conquistei esse título em 2014, agora vou ter essa oportunidade novamente. Espero fazer uma grande partida e conquistar mais essa taça para o Palmeiras – afirmou Rocha.
Após triunfar por 2 a 1 na ida, o Palmeiras tem a vantagem do empate na partida volta. Já o Defensa y Justicia, precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão. Em caso de qualquer igualdade no placar agregado, o regulamento prevê disputa de pênaltis direta, umas vez que não há a regra do gol qualificado.
Em relação ao impacto de um título no início da temporada, o lateral alviverde garantiu que isso daria mais confiança e motivação para o elenco.– Se conquistarmos, é um título que vai dar confiança para o decorrer do ano, além de podermos dar continuidade a um trabalho que foi muito bem feito na temporada passada – analisou, explicando os efeitos práticos da conquista no decorrer da temporada.
-Vamos com muito respeito ao adversário, sabendo que temos condições de sair com a vitória – finalizou.
Campeão quatro vezes pelo Palmeiras, o lateral apresenta números expressivos com a camisa do Verdão. Além de ser o líder em desarmes e o vice-líder em assistências na história do Allianz Parque, com 13 passes, também é o terceiro colocado em assistências do atual elenco, com 21.O desempenho do camisa 2 nas últimas temporada também são positivos, tendo sido o terceiro melhor em passes para finalizações, com 69 passes. Sem contar a liderança em desarmes na temporada anterior, com 130. Em 2019, fechou o Campeonato Brasileiro como o atleta com mais desarmes, com 103.
Provável titular no jogo de volta da Recopa, Marcos Rocha busca seu quinto título com o Maior Campeão Nacional. Em números gerais o atleta possui 146 jogos (140 como titular), 6 gols e 21 assistências com a camisa palestrina.

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