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O vovô tá on

Líder do Vasco, Nene repete início de ano mais artilheiro desde que voltou ao Brasil, em 2015

Meia do Cruz-Maltino, todavia, soma também três assistências enquanto, em 2020, não deu passe para gols nos mesmos seis primeiros jogos da temporada

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2022 às 07:00
Nenê, sempre ele, garantiu a vitória do Vasco mais uma vez
Nenê, sempre ele, garantiu a vitória do Vasco mais uma vez Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
Líder dentro e fora de campo, Nene é uma referência no Vasco. Aos 40 anos, o meia vive mais um ótimo momento na carreira e se isolou como segundo maior artilheiro do clube no Século XXI com 53 gols. Em grande fase, ele não só mudou o jogo contra o Bangu como igualou o seu início de ano mais artilheiro desde que retornou ao Brasil em 2015.
Das sete partidas do Cruz-Maltino na temporada, o camisa 10 esteve em seis e já balançou a rede em cinco oportunidades. Número que o coloca na liderança isolada da artilharia do Carioca. A sintonia com Raniel também tem chamado atenção e o meia já deu três assistências no campeonato - duas delas para o atacante.

FLUMINENSE

Antes disso, o melhor início do jogador havia sido em 2020 com a camisa do rival Fluminense. Na época, ele também marcou cinco gols nas seis primeiras partidas da temporada. A diferença fica por conta do número de assistências, já que ele passou em branco. Todos os tentos foram pelo Estadual e dois deles na goleada por 3 a 0 sobre o Botafogo.
No ano seguinte, também pelo Tricolor, Nene iniciou o Carioca em uma fase de "garçom" e deu quatro assistências, com apenas um gol marcado diante do Macaé. Meses depois, ele perdeu espaço na equipe das Laranjeiras e retornou ao Cruz-Maltino na reta final da Série B.

VASCO

Em 2015, Nene defendia as cores do West Ham, quando decidiu retornar ao Brasil e assinou com o Vasco. Em seu primeiro ano, o atleta só foi comemorar um gol em seu sétimo jogo, contra o Atlético-MG. Na sequência do ano, ele ainda colocou oito bolas no fundo da meta adversária. Ao iniciar a temporada seguinte, foram quatro gols em seis jogos também pelo Estadual. Já em 2017, balançou a rede três vezes nos primeiros jogos, sendo duas delas contra o Santos, do Amapá, pela Copa do Brasil.

SÃO PAULO

Com a camisa do São Paulo, o meio-campista não teve inícios tão artilheiros como nos clubes cariocas. Em 2018, após trocar o Vasco pelo Tricolor Paulista, ele estufou a rede adversária apenas duas vezes (contra CSA e RB Bragantino) e uma vez ainda com a Cruz de Malta no peito. Em 2019, foram apenas três assistências nas seis primeiras partidas.

VEJA OS NÚMEROS DE NENE NAS 6 PRIMEIRAS PARTIDAS DESDE 2015

  • Vasco (2015): Nenhum gol e nenhuma assistência em 6 jogos
  • Vasco (2016): 4 gols e nenhuma assistência em 6 jogos 
  • Vasco (2017): 3 gols e nenhuma assistência em 6 jogos 
  • Vasco/São Paulo (2018): 3 gols  e nenhuma assistência em 6 jogos  
  • São Paulo (2019): Nenhum gol e três assistências em 6 jogos 
  • Fluminense (2020): 5 gols e nenhuma assistência em 6 jogos 
  • Fluminense (2021): 1 gol e quatro assistências em 6 jogos 
  • Vasco (2022): 5 gols e quatro assistências em 6 jogos

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