Líder do Brasileirão Feminino, Corinthians recebe o Botafogo neste domingo

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians encara neste domingo, às 20h, na Fazendinha, a equipe do Botafogo. O jogo terá transmissão ao vivo, para todo o Brasil, pela Band TV.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão Feminino-2021 clicando aqui

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Após derrotar a Ferroviária, no meio de semana, por 1 a 0 e garantir-se na liderança isolada do nacional, o Corinthians teve poucos dias de preparação para o confronto diante das cariocas. O Timão retornou para São Paulo na quinta-feira e realizou dois treinamentos. O foco foi na recuperação das atletas e em ajustes táticos para todo o elenco.

Para o domingo, o treinador Arthur Elias não poderá contar com a zagueira Erika, que está no fim de seu protocolo de isolamento e com a atacante Gabi Nunes, que deixou a partida de quarta-feira com um desconforto muscular e termina sua recuperação com o departamento médico. Por outro lado, a zagueira Giovanna Campiolo está liberada e à disposição.