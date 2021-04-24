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futebol

Líder do Brasileirão Feminino, Corinthians recebe o Botafogo neste domingo

Partida, válida pela terceira rodada do nacional, acontecerá às 20h, na Fazendinha e terá transmissão pela Band TV. Timão terá dois desfalques e um retorno para a equipe...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 16:18

LanceNet

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Publicado em 

24 abr 2021 às 16:18
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians encara neste domingo, às 20h, na Fazendinha, a equipe do Botafogo. O jogo terá transmissão ao vivo, para todo o Brasil, pela Band TV.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão Feminino-2021 clicando aqui
GALERIA> Everaldo já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
Após derrotar a Ferroviária, no meio de semana, por 1 a 0 e garantir-se na liderança isolada do nacional, o Corinthians teve poucos dias de preparação para o confronto diante das cariocas. O Timão retornou para São Paulo na quinta-feira e realizou dois treinamentos. O foco foi na recuperação das atletas e em ajustes táticos para todo o elenco.
Para o domingo, o treinador Arthur Elias não poderá contar com a zagueira Erika, que está no fim de seu protocolo de isolamento e com a atacante Gabi Nunes, que deixou a partida de quarta-feira com um desconforto muscular e termina sua recuperação com o departamento médico. Por outro lado, a zagueira Giovanna Campiolo está liberada e à disposição.
Esse será o primeiro confronto entre Corinthians e Botafogo na história da modalidade. O time carioca foi promovido no último ano da Série A2 do nacional, enquanto o Timão mantém seu departamento ativo desde 2016.

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